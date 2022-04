Rennes : la directrice du centre pénitentiaire des femmes se livre dans "Fragments de prison"

"La prison, cela ne laisse pas indifférent". C'est le point de départ de "Fragments de prison, histoires vécues", publié aux éditions du Cherche Midi par Véronique Sousset. La directrice du centre pénitentiaire des femmes de Rennes raconte, grâce à une série de portraits, de rencontres, un peu de ce qui se passe à l'intérieur du monde carcéral. Elle était l'invitée de France Bleu Armorique ce mardi.

De directrice de prison à écrivain, il y a un monde. Pourquoi avez-vous souhaité écrire ce livre?

Parce que j'aime les mots, j'aime l'écriture. Ce n'est pas un témoignage, c'est vraiment un livre qui se veut un objet littéraire avec une vraie narration. J'ai eu envie de dire la prison autrement et par le prisme de la rencontre. Ce n'est pas un Mémento sur le fonctionnement de la prison, sur l'institution carcérale, mais par petites touches, cela donne effectivement quelques clés de compréhension de ce monde un peu inconnu.

C'est un monde par essence assez fermé, que l'on connaît peu, à part les représentations qu'on peut avoir. En réalité, la détention, cela tient plus de l'hôtel quatre étoiles ou du cachot ?

Vous voyez, là, on est en pleine représentation. Alors c'est ni l'un ni l'autre. Ce livre, c'est vraiment pour déconstruire aussi quelques préjugés, quelques idées préconçues. On sait que la prison, cela ne laisse pas indifférent. Chacun a un avis, c'est très clivant. Mon livre ne parle pas uniquement, même peu de la prison des femmes de Rennes. C'est vraiment des rencontres sur une vingtaine d'années avec comme ça, des portraits. Ce sont 28 textes, 28 portraits, 28 rencontres et on en apprend un peu sur des termes qui sont vraiment très usités : ce que c'est que la cantine, ce que ce que peut avoir comme importance un sachet de levure. Des petites anecdotes, mais qui disent aussi ce qui se passe derrière ces hauts murs.

Est-ce que vous avez réellement le temps d'échanger avec les détenus au quotidien?

Oui, c'est même l'essence du métier. Quand on est directrice d'établissement, bien entendu, on encadre, on manage, on donne le cap, mais nos usagers, certes contraints, mais usagers du service public pénitentiaire, ce sont les personnes détenues. Evidemment qu'il faut aller au devant et échanger. Ça fait partie intégrante du métier.

Si on arrive en prison, c'est qu'on a commis des délits, des crimes parfois. Est-ce que vous arrivez à passer au dessus ? Par exemple, dans le livre, vous évoquez vos échanges avec Patrick Henry ou encore le faux médecin Jean-Claude Romand. Ce sont quand même des crimes assez assez sordides.

À part Patrick Henry, je ne cite personne, je laisse l'interprétation au lecteur, je donne quelques pistes. Je crois qu'on ne passe pas outre, cela fait partie aussi de la singularité de ces rencontres qui sont de ce fait extraordinaire et il faut ne jamais oublier, évidemment, qu'il y a des victimes. C'est justement ce subtil équilibre entre comment est-ce qu'on exerce sa mission de réinsertion, de préparation à la sortie, même lointaine, et la place de la victime et ce qui a été commis. C'est toute cette ambiguïté, cette difficulté, mais on ne passe jamais outre, il faut se laisser ce recul nécessaire.

Véronique Sousset, autrice de "Fragments de prison, histoires vécues", sera à l'espace Ouest-France de la Librairie Le Failler, à Rennes. Le mardi 3 mai, à 18 heures.