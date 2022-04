Présidentielle : à Rennes, la manifestation annoncée dimanche soir interdite par le préfet

Un nouvel appel à manifester a été lancé pour ce dimanche soir place Sainte-Anne à Rennes, à l'issue des résultats du second tour de l'élection présidentielle. Cette manifestation de "l'ultra-gauche rennaise" n'a pas été déclarée en préfecture, "elle est illégale" indique les services de l'Etat. Le préfet a pris un arrêté ce vendredi pour interdire ce rassemblement.

Dégradations et affrontements le soir du premier tour de l'élection

Le soir du premier tour de l'élection présidentielle, des dégradations avaient été commises dans le centre ville, et des affrontements avaient opposés manifestants et forces de l'ordre. Samedi dernier également, les forces de l'ordre avaient fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants, place de la République. "Au regard des risques avérés d’ordre public établis par les violences et dégradations commises à Rennes les 10 et 16 avril dernier", le préfet mobilise des effectifs de police ce dimanche soir, pour éviter des débordements.

Le préfet rappelle également que "tout organisateur d’une manifestation interdite peut être puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende et que les participants à une manifestation illégale sont passibles d’une amende".