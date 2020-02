Rennes : la manifestation non-déclarée du 15 février interdite par un arrêté préfectoral

Rennes, France

Depuis plusieurs jours les gilets jaunes appellent à faire de Rennes le lieu du rassemblement régional ce samedi 15 février. L'acte 66 du mouvement des gilets jaunes n'a pas été déclaré, la préfecture d'Ille-et-Vilaine rappelle qu'il "ne s’inscrit dans aucun cadre légal et aucun parcours n’a été défini. Par ailleurs depuis le début du mouvement des gilets jaunes, des débordements et dégradations inadmissibles ont été commises à Rennes."

Interdiction de manifestation et de rassemblement dans le centre-ville

La préfète d’Ille-et-Vilaine, Michèle Kirry, a donc pris un arrêté interdisant le centre-ville aux manifestants "afin de prévenir efficacement les troubles à l’ordre public susceptibles d’intervenir". Toute manifestation mais également tout rassemblement est interdit ce samedi 15 février dans un périmètre assez large englobant une grande partie du centre-ville.

L'arrêté d'interdiction s'étend de 11 h à 23 h à l'intérieur du périmètre défini par les rues suivantes (rues non incluses dans le périmètre d’interdiction) : Place Pasteur – rue Gambetta – contour de la Motte – rue du général Guillaudot – rue Lesage – rue de l’Hôtel Dieu – rue Legraverend – boulevard de Chézy – quai Saint-Cast – place de Bretagne – boulevard de la Tour d’Auvergne – boulevard du Colombier – rue Raoul Dautry – boulevard de Beaumont – place de la Gare – Avenue Jean Janvier.

L'intérieur de la zone rouge est interdit aux rassemblements et aux manifestations ce samedi 15 février. - Préfecture d'Ille-et-Vilaine

La préfecture d'Ille-et-Vilaine ajoute qu'aux abords des rassemblements, "le port et le transport d’armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal, ainsi que le port et le transport par des particuliers, sans motif légitime d'artifices, de conteneurs individuels, de substances ou de mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs, la dissimulation du visage et les équipements de protection destinés à mettre en échec le maintien de l’ordre" sont prohibés ce samedi 15 février.

La préfète du département d'Ille-et-Vilaine justifie cet arrêté par le fait que "lors des nombreuses manifestations précédentes depuis le début du mouvement des gilets jaunes, des débordements et dégradations inadmissibles ont été commises à Rennes à plusieurs reprises".