Rennes : "la nuit de la solidarité" revient pour une seconde édition, pour recenser les sans-abri

Quelques 280 volontaires ont répondu présent. La Ville de Rennes organise, avec le CCAS, la seconde édition de "La nuit de la solidarité", ce mercredi soir : une opération de recensement des sans-abri rennais. Dans un communiqué, la municipalité indique que l'opération doit permettre "d'évaluer par un questionnaire les profils et trajectoires de ces personnes, ainsi que l'accompagnement social et humain dont elles bénéficient actuellement".

"Ce décompte n'est pas une intervention sociale mais un outil qui a pour finalité de mieux connaître les situations individuelles dans le but d'améliorer les actions développées dans le champ des politiques d'accueil, d'hébergement et d'insertion. C'est aussi un moyen de sensibiliser les Rennaises et les Rennais sur ces situations d'exclusion et de grande précarité", précise par ailleurs la Ville.

En 2019, lors de la première édition, 1.076 personnes sans domicile fixe avaient été comptabilisées, dont 168 considérées comme "en situation de rue" (vivant dans la rue) et 25 personnes ayant des solutions d'hébergement la nuit (hôtel, foyer, association).