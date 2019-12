La Sainte-Barbe, la patronne des sapeurs-pompiers ne sera pas célébrée à Rennes cette année. En plein conflit social et après l'incident survenu ce jeudi 5 décembre, le Département et la préfecture estiment que la cérémonie ne peut pas se dérouler "sereinement".

Rennes : la préfecture et le Département annulent la Sainte-Barbe des pompiers

Rennes, France

Le président du conseil départemental ne décolère pas. Ce jeudi 5 décembre, Jean-Luc Chenut a condamné l'intrusion des pompiers en grève dans l'enceinte de la Préfecture, rue Martenot, à Rennes. Une action "inadmissible" selon l'élu qui réclame des sanctions disciplinaires contre ces pompiers.

Une décision en accord avec le Département

Ce vendredi 6 décembre, la préfète d'Ille-et-Vilaine annonce dans un communiqué que la traditionnelle Sainte-Barbe des sapeurs pompiers de Rennes n'aura pas lieu ce samedi 7 décembre au nouveau centre d'incendie et de secours du Blosne. Selon Michèle Kirry, "les conditions n'étant pas réunies pour que se déroule sereinement cette cérémonie". La décision a été prise d'un commun accord avec le président du conseil départemental. "Il n'est en effet pas concevable que ce moment solennel, qui réunit la communauté de la sécurité civile autour de valeurs communes et est l'occasion de rendre hommage aux pompiers qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions et d'honorer ceux qui se sont distingués, puisse être troublé de quelque façon que ce soit."

Depuis le mois de juin, les pompiers d'Ille-et-Vilaine sont en grève pour dénoncent leurs conditions de travail, la hausse des violences. Ils réclament aussi la reconnaissance de leur métier comme un métier à risque.