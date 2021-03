Rennes : la vaccination au stade Robert Poirier débutera le 7 avril

On connait désormais la date d'ouverture du centre de vaccination de grande capacité contre le Covid-19 du stade Robert Poirier à Rennes (Ille-et-Vilaine). Il sera mis en service le mercredi 7 avril. Les prises de rendez-vous démarrent à partir du jeudi 1er avril.

Comme cela a été annoncé vendredi dernier par les autorités, un centre de vaccination de grande capacité va ouvrir à Rennes au sein du stade Robert Poirier sur le campus de Villejean. Ce mardi 30 mars, la préfecture d'Ille-et-Vilaine annonce la mise en service de ce "vaccinodrome" à partir du mercredi 7 avril dans l'après-midi.

Prise de rendez-vous à partir du 1er avril

Dans un premier temps, la vaccination est réservée aux personnes âgées de plus de 70 ans, aux personnes vulnérables âgées de 18 à 69 ans à très haut risque de forme grave face à la COVID-19 avec prescription médicale, aux personnes âgées de 50 à 69 ans inclus avec une comorbidité et aux professionnels du secteur de la santé et du secteur médico-social sans critère d’âge.

Pour bénéficier de cette vaccination contre le coronavirus, il est nécessaire de prendre rendez-vous sur la plateforme de réservation Doctolib. Les créneaux ouvriront à partir du jeudi 1er avril.

Jusqu'à 1.200 injections par jour

Les autorités prévoient de vacciner 1.000 personnes lors de la première semaine de fonctionnement puis de réaliser 1.200 injections par jour à compter du 12 avril. Pour le moment, en Ille-et-Vilaine, un peu plus de 11% de la population a reçu sa première dose de vaccin contre le Covid-19.