Rennes : le cirque Métropole victime d'un action des pro-animaux

René Rouquier est remonté. Ce mardi 30 juillet, le directeur du cirque Métropole installé à Saint-Jacques-de-la-Lande près de Rennes (Ille-et-Vilaine) a retrouvé l'une de ses banderoles annonçant les représentations déchirée. Une affichette "annulé pour cause de cruauté animale" a également été scotchée sur une pancarte. Une action des défenseurs des animaux.

"Qu'ils aient le courage de venir discuter" - René Rouquier

"Ils se trompent de cible car nous n'avons plus d'animaux au sein du cirque", s'agace le directeur. "Ces gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent mais qu'ils laissent les gens travailler ! Qu'ils aient le courage de venir nous voir, pour discuter, et en plus ils verraient que nous n'avons qu'un chien qui participe au spectacle de clown mais qui vit avec nous."

Le directeur va porter plainte. Il précise que les représentations démarrées le 27 juillet et prévues jusqu'au 4 août, chaque jour à 15h (et le samedi à 18h également) sont maintenues.