Rennes : le concert de la chanteuse russe "pour la paix" déclenche la colère du collectif pour l'Ukraine

Ils étaient une quinzaine, ce dimanche après-midi, drapeaux ukrainiens sur le dos et pancarte à la main, pour dénoncer le concert « Les Chants de l’âme slave, musique sacrée pour la paix » qui se tenait à l'église évangélique du Thabor, à Rennes. Ce concert, interprété notamment par la soprano russe Daria Davidova, s'est attiré les foudres du collectif Solidarité-Bretagne Ukraine, qui reproche à la chanteuse de ne pas avoir pris position contre la guerre en Ukraine.

Le compagnon de la chanteuse n'a pas souhaité s'exprimer directement au micro de France Bleu Armorique. Il assure qu'il s'agit de "prières pour la paix", sans connotation politique. "La seule chose que l'on puisse faire, c'est prier pour la paix. C'est un conflit dur et malheureux, mais tous les artistes russes doivent-ils pour autant demander pardon ?", assure-t-il. "Daria est prise entre deux feux, sa grand-mère est en Ukraine". Interpellé par les manifestants, il reconnait que l'argent récolté via ce concert ne sera pas reversé à une association, "nous sommes déficitaires", répond-t-il et que la somme récoltée permet de couvrir les frais.

Les manifestants ont échangé avec le public venu assister au concert. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Elle chante pour la paix. Or, elle ne s'exprime pas contre la guerre en Ukraine", souligne Ivanna Baron, du collectif Solidarité-Bretagne Ukraine. "Il ne faut pas jouer sur la sensibilité des Rennais pour gagner de l'argent. Ce n'est pas la question de politiser les débats, mais de les humaniser. Quand il y a la guerre, quand il y a des enfants, des femmes qui sont violées, tuées, que l'on n'a pas encore retrouvé tous les corps en Ukraine, non, ce n'est pas de la politique. Tous les artistes doivent s'exprimer contre la violence. C'est la moindre des choses."