Rennes : le difficile dialogue entre générations... dans une résidence intergénérationnelle

Ce lundi c'est le lancement de la 3è édition de la semaine des sorties entre générations. Au programme, des rencontres pour favoriser le lien social et entre les générations. Des résidences intergénérationnelles existent à Rennes mais dans les faits les échanges sont rares.

La 3è édition de la semaine des sorties entre générations débute ce lundi partout en France. Rennes y est particulièrement impliquée en tant que membre du réseau mondial des Villes Amies des Aînés depuis 2011. Des rencontres et des animations sont prévues toute la semaine pour favoriser le lien social et le lien entre générations.

L'intergénération un voeu pieux

Dans les faits l'intergénération n'est pas gagnée. Depuis sa création en 2009, la résidence Simone-de-Beauvoir, située dans l'ancienne caserne Mac Mahon près du Boulevard de Verdun à Rennes, est censée héberger des gens de toute génération pour qu'ils se rencontrent, se côtoient et nouent pourquoi pas des liens d'amitié. Un bailleur social loue le tiers de la résidence à des séniors, les autres occupants sont étudiants ou actifs. Au début une responsable de la résidence a essayé d'entretenir des liens entre les générations. Mais ce poste municipal n'existe plus. "On reste entre séniors" déplore Marie-Madeleine Tabard, âgée de 78 ans. "Il y a même des étudiants au 4è étage, mais ils sont en cours et on les voit peu. Je discute bien de temps en temps avec une jeune voisine, mais on en reste là". Marie-Madeleine est très active et participe aux animations entre séniors, mais "quand je fais des crêpes, j'en donne aux séniors et ça s'arrête là" conclut-elle.

La résidence Simone-de-Beauvoir à Rennes © Radio France - Loïck Guellec

Pas assez de temps

Du côté des actifs vivant dans la résidence on invoque le manque de temps : "c'est vrai qu'on a essayé au début lors de l'ouverture de la résidence en 2009 de faire des trucs" explique Nathalie une salariée quadragénaire, "mais ce n'est pas facile parce que les gens ne sont pas là ou travaillent ". Malgré tout les séniors sont heureux de vivre dans la résidence Simone-de-Beauvoir et apprécient beaucoup le quartier très vivant et à 2 pas du métro.

