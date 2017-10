Rennes : le difficile quotidien d'Emma qui n'arrive pas à faire reconnaitre son changement de sexe

Emma Lambert aura 23 ans dans quelques jours. Cette jeune rennaise est née de sexe masculin mais s'est toujours sentie mal dans sa peau. Cet été, après une opération elle est devenue femme mais l'administration ne le reconnait pas.

C'est un sujet qui reste tabou en France, le changement de sexe. Emma Lambert est une jeune rennaise de bientôt 23 ans. Pourtant elle est née en 1994 de sexe masculin et s'appelait Arnaud. Mais dès l'adolescence l'envie de devenir femme s'est vite imposée.

Une opération

Au mois d'août dernier, elle est partie en Thaïlande pour se faire opérer. De retour en France et à Rennes, elle n'arrive toujours pas à faire reconnaitre sa nouvelle identité notamment de la part de la mairie et des administrations. Emma attend une décision de justice qu'elle craint être négative. Certains médecins acceptent mal que la jeune femme soit partie se faire opérer en Thaïlande :"j'ai décidé d'aller en Thaïlande pour m'accepter dans mon corps".

Quotidien galère

En tout cas sans papier mentionnant son nouveau sexe elle n'a pas d'existence légale. "Je vis en insécurité, je suis victime de discrimination...quand je fais une démarche on me dit d'abord Madame et puis après on me dit Au revoir Monsieur" explique Emma Lambert. "Je suis une femme et je resterai une femme" conclut-elle.