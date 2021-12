Rennes : le feu d'artifice du réveillon du Nouvel An annulé

Il était en sursis, le voici condamné : le feu d'artifice du 31 décembre, à Rennes, est annulé. L'annonce est faite ce lundi soir par la Ville de Rennes, en raison de la "cinquième vague de Covid-19 et de la propagation du variant Omicron", explique la municipalité dans un communiqué.

Le spectacle pyrotechnique "Les petits plaisirs de la vie", imaginé par la société Hubert Thézé Pyrotechnie, devait se tenir le 31 décembre 2021 sur la place de la Mairie, mais la Ville de Rennes indique suivre "les recommandations nationales invitant les collectivités à renoncer à l’organisation de grands rassemblements sur la voie publique."

Le marché de Noël et les projections sur les façades de l'hôtel de ville maintenus

Le bal du 31 décembre avait lui été annulé il y a quelques jours, tout comme les cérémonies de vœux de la Ville et de la métropole de Rennes. "Le marché de Noël du mail François-Mitterrand, le village de Noël, place du Parlement et la fête foraine, esplanade Général-de-Gaulle, ainsi que tous les marchés alimentaires sont maintenus. La création graphique et musicale "Reines", réalisée par la société Spectaculaires, et projetée chaque soir de 18 h à 22 h sur la façade de l'Hôtel de Ville l'est également", souligne par ailleurs la municipalité.