Rennes : le marché des Lices va être réduit de moitié

Premier marché depuis l'entrée en vigueur des nouvelles mesures de confinement, le marché des Lices de Rennes aura bien lieu ce samedi 21 mars. La mairie de Rennes a toutefois décidé de prendre des mesures pour réduire l'affluence sur les lieux.

Seuls les produits de première nécessité seront vendus, pas de galettes saucisses !

Ainsi, le nombre de stands va être réduit de moitié "en privilégiant les producteurs locaux " indique la mairie. "Nous avons mis place un système d'alternance parmi les 200 commerçants habituellement présents. Ceux qui viennent ce samedi, ne viendront pas la semaine prochaine" précise Gildas Le Guernigou des services municipaux. Les clients rennais pourront venir se ravitailler en produits frais mais les fleuristes ne seront pas autorisés par exemple. Les stands de produits alimentaires cuisinés ou transformés non plus. Les vendeurs de galette saucisses ne seront pas présents.

Un contrôle strict des accès sous les halles

Les entrées de la Halle Martenot et du pavillon des bouchers seront contrôlées afin de limiter l'affluence dans ces lieux. Les acheteurs sont par ailleurs invités à venir seuls et à respecter les règles de distanciation sociale qui doivent être appliquées dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Par mesure de précaution, les clients ne seront pas autorisés à toucher les fruits et légumes des stands. "Nous comptons vraiment sur les Rennais pour respecter ces consignes, sans quoi, la Préfecture pourrait juger complexe de maintenir ce grand marché" explique Gildas Le Guernigou des services municipaux.

N'oubliez pas votre autorisation

Il est nécessaire de rappeler qu'il faut se munir de son autorisation de déplacement et d'une pièce d'identité pour se rendre au marché. La police municipale et les police nationale veilleront au respect des règles. Des contraventions pourront être dressées.