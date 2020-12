Rennes : le motard offre 250 colis de Noël aux sans domicile fixe

Avant d'aller réveillonner, quatre Bretons ont mené une belle opération de solidarité ce jeudi 24 décembre dans les rues de Rennes. Isabelle, Laurent, Jack et Laurent dit "Nounours" ont distribué des cadeaux aux sans domicile fixe de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Apporter de la chaleur humaine

Les paquets ne sont pas, comme ceux du Père Noël, tombés du ciel. Ils ont été apportés par des anonymes qui ont entendu l'appel lancé par l'organisation non gouvernementale "United Riders". Cette structure qui rassemble des motards dans toute la France a souhaité apporter un peu de réconfort aux sans-abris pendant les fêtes en leur offrant des cadeaux.

"L'idée était de composer des boîtes avec quelque chose de chaud, quelque chose de bon, un produit d'hygiène, un petit loisir et un mot. Je tenais particulièrement à ce mot," confie "Nounours". "Il faut leur montrer qu'on pense à eux et qu'on ne le regarde pas comme des moins que rien. Ce sont juste des personnes qui n'ont pas forcément eu de chance dans la vie."

250 colis remis par des anonymes

"Nounours", qui effectue des maraudes chaque semaine depuis un an dans les rues de Rennes a été un peu dépassé par l'élan de générosité. "Je m'attendais à avoir une vingtaine de boîtes et au final il y en a au moins 250. On a eu le soutien de la commune de Treffieux en Loire-Atlantique, c'est formidable."

Accompagne de ses "lutins" et coiffé d'un bonnet bleu, quand il arrive sur sa moto "Nounours" est très vite salué par les sans-abris. "On le connait bien Nounours, il nous aide beaucoup," assure l'un d'eux. "Pour moi Noël ce ne sont que des mauvais souvenirs parce que j'étais en famille d'accueil alors recevoir des cadeaux aujourd'hui, ça me touche beaucoup, c'est beau ce que les gens ont fait pour nous," ajoute Philippe, 42 ans et dans la précarité depuis dix ans.

Une nouvelle distribution samedi 26 décembre

"Ce qui m'a le plus ému c'est le petit mot," confie Cindy, 35 ans qui vient de recevoir des chaussettes, une casquette, des mots fléchés et quelques friandises. "C'est une période un peu compliquée, même si on se soutient entre nous. Ce geste fait chaud au cœur."

Accompagné de nouveaux lutins, Loick fera une nouvelle tournée de cadeaux ce samedi 26 décembre. Les autres colis iront dans des foyers d'hébergement. Pour le moment, le motard est seul à la tête de l'antenne rennaise de l'ONG, il est possible de le rejoindre en contactant la page Facebook de United Riders.