A Rennes le père Noël troque son traîneau pour un bus de ville

A Rennes le STAR a autorisé ses chauffeurs à se déguiser à l'occasion des fêtes. France Bleu Armorique a suivi l'un de ces ces père Noël le temps d'un trajet.

Camouflé d'une barbe et d'une perruque blanche fournies par le STAR, Jean-Roch chauffeur depuis 10 ans, conduit un traîneau de père Nël de 12m et d'une dizaine de tonnes. Sur le passage du bus du père Noel, appels de phare, klaxons et petits coucous de la main, pour son plus grand plaisir.

A #Rennes le Père Noël est déjà là ! Il conduit le bus de la ligne 13 @starbusmetro #Noel pic.twitter.com/7TYKMtu86Z — FB Armorique (@bleuarmorique) December 23, 2016

Vous vous en doutez, en plus le père Noel n'est pas venu les mains vides: à chaque enfant sage, son bonbon ! Alors forcément, à l’arrêt de bus en voyant arriver Jean-Roch, certains adultes plient les genoux pour se faire passer pour des enfants.

Après une journée à naviguer entre les lignes 13 et 57, le père Noël d'un jour nous confie ses premières impressions :

Le 24 décembre, Jean-Roch ne sera pas en service, il se repose pour sa tournée la plus importante : la tournée des cheminées.