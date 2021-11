Rennes : le retour émouvant d'un poilu breton, 107 ans après sa mort au combat

C'est un moment assez exceptionnel qui s'est déroulé vendredi 12 novembre au carré militaire du cimetière de l'est à Rennes (Ille-et-Vilaine). Un poilu breton, tué dès le début de la guerre 14/18, a été inhumé avec les honneurs civils et militaires. Le corps de Jean-Marie le Rohellec, originaire de Pluneret, près d'Auray, dans le Morbihan, a été retrouvé lors de fouilles archéologiques l'an dernier dans les Ardennes. comme 13 autres poilus. Ils ont tous péri lors d'une attaque allemande sans doute le 1er septembre 1914. Jean-Marie le Rohellec, qui n'avait que 31 ans, a pu être identifié formellement. Sa famille souhaitait qu'il soit inhumé en Bretagne et précisément à Rennes où vivent certains de ses proches.

Les arrières-petites-nièces de Jean-Marie le Rohellec avec le portrait de leur aïeul © Radio France - Loïck Guellec

L'émotion de ses arrières petites-nièces

Son cercueil est recouvert du drapeau tricolore, le portrait du poilu trône sur le catafalque. Jean-Marie le Rohellec va rejoindre le carré militaire du cimetière de l'est. Ses arrières-petites-nièces sont là. "C'est très émouvant, c'est un évènement rare" explique Laurence Genaitay-Denais.

La famille le Rohellec, 107 ans après, se reconstitue - Caroline Ruaux arrière-petite-nièce de Jean-Marie le Rohellec

Ce n'est que l'an dernier, après avoir retrouvé sa dépouille mortelle, que ses arrières-petites-nièces apprennent l'existence et de le destin de Jean-Marie le Rohellec "Notre grand-père n'en a jamais parlé. Personne n'a entendu parlé de lui dans notre génération en tout cas" dit Caroline Ruaux

Retour en terre natale

A 19 ans, en 1902, Jean-Marie le Rohellec quitte son village de Pluneret dans le Morbihan et s'engage dans la marine. Mais, c'est au sein du 9è bataillon colonial du Maroc, qu'il prend part au combat et tombe dès le début du conflit. Le soldat est porté disparu jusqu'à l'an dernier. "Pendant 106 ans, il est resté à 642 kilomètres de chez lui et aujourd'hui on va le remettre dans sa terre bretonne où il va trouver son repos" explique Lionel Brodier délégué du Souvenir Français en Ille-et-Vilaine.

SI Jean-Marie le Rohellec repose désormais au carré militaire du cimetière de l'est, son nom reste inscrit à toute jamais sur le monument aux morts de Pluneret sa ville natale.