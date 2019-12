Rennes : le tracé de la manifestation du 5 décembre

Un parcours renouvelé pour la manifestation du 5 décembre contre la réforme des retraites à Rennes. Les manifestants ne passeront pas la Vilaine pour se rendre sur la place de la République. Les autorités craignent des violences et la présence de casseurs.

La mobilisation risque d'être importante à Rennes ce jeudi 5 décembre. On connaît désormais le tracé final du parcours dans la capitale bretonne de la manifestation contre la réforme des retraites.

Les manifestants se rassembleront à partir de 10h30 sur l'Esplanade Charles de Gaulle puis défileront sur l'itinéraire suivant : boulevard Magenta – avenue Janvier – quai Emile Zola – quai Lamennais – place de Bretagne – boulevard de la Liberté – rue d’Isly – esplanade Charles de Gaulle.

Le tracé effectue une boucle depuis l'Esplanade Charles de Gaulle, sans traverser la Vilaine © Radio France - Maxime Bossonney

Dans un communiqué, la préfète d’Ille-et-Vilaine, préfète de la région Bretagne, Michèle Kirry, met en garde fermement contre "toute tentative de profiter de ce cortège pour se livrer à des actions de destruction et de saccage ainsi qu'à des agressions à l'encontre des forces de l'ordre. Les éventuels débordements seront fermement réprimés et leurs auteurs présentés à la justice". En effet d'après des sources policières, les autorités craignent la présence d'éléments radicaux et de black blocs dans le cortège Rennais. Les organisations syndicales seront également vigilantes.