Rennes : les assistantes maternelles en gilet rose contre la réforme de l'assurance chômage

Rennes, France

Les nounous sont à bout ! Depuis le mois de novembre les assistantes maternelles s'inquiètent pour leur avenir. Le gouvernement souhaite réformer l'assurance-chômage et envisage de réduire leur aide au retour à l'emploi (A.R.E.) versée par Pôle Emploi. Un dispositif qui leur permet de garder un salaire convenable entre deux contrats ou lorsqu'elles n'ont pas suffisamment d'enfants en garde.

"Avec 500 euros par mois on ne va pas loin" - Sylvie, assistante maternelle

A Rennes, plus de 80 assistantes maternelles ont répondu à l'appel de Force Ouvrière de la CGT ce samedi 9 mars. Elles se sont rassemblées dans la matinée sur la place de la République, habillées d'un gilet rose. Il s'agissait de leur deuxième manifestation depuis le début de l'année.

Parmi elles, Sylvie, assistante maternelle depuis 13 ans à Maurepas près de Rennes. Elle perçoit actuellement cette A.R.E. "En ce moment c'est deux tiers de mon salaire. Je ne vais plus en bénéficier en avril car je vais garder deux nouveaux enfants. Sans cette aide mon salaire est de 500 euros. On ne va pas très loin avec ça. Nous n'avons besoin de l'A.R.E. que de temps en temps mais sans elle, beaucoup de collègues vont arrêter leur travail. Moi-même je ne sais pas si je pourrais continuer."

Une pétition en ligne pour soutenir les nounous

Marie-Claire Dufros, du syndicat Force Ouvrière dénonce une nouvelle précarisation de cette profession. "Si les nounous arrêtent leur travail, comment les parents vont-ils faire ? C'est comme si personne ne pensait à cela." Le syndicat a lancé une pétition sur Internet pour mobiliser la population. Elle a recueilli plus de 64.000 signatures.