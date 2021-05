Rennes : les élèves du lycée Descartes bloquent leur établissement dans le calme

Les plus motivés sont arrivés à 6 heures du matin lundi 10 mai. Dès 7 heures le blocage des accès à l'établissement était en place, malgré une courte intervention de policiers pour dégager une entrée. Dans la matinée plusieurs dizaines de jeunes étaient assis par groupes, dans le calme, devant leur lycée.

Les lycéens protestent contre la tenue de la nouvelle épreuve du baccalauréat du "grand oral" à la fin de leur année scolaire. Ils estiment ne pas avoir été assez préparés, surtout en raison des mesures sanitaires dans l'enseignement. Ils dénoncent également "des inégalités sociales et territoriales" face à ce "grand oral". D'une part entre lycées en fonction de la part de cours tenus en présentiel ces derniers mois, et puis entre élèves favorisés et ceux de milieux populaires n'ayant pas toujours la même aisance à l'oral dans ce genre d'exercices. Réunis en Assemblée Générale, les lycéens de Descartes n'ont pas prévus de reconduire le blocage.