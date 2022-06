Rennes : les habitants du quartier Villejean veulent garder l'antenne de l'Assurance maladie

Action coup de poing, ce jeudi matin, d'une vingtaine d'habitants du quartier Villejean, à Rennes. Ils ont envahi une réunion de l'agence régionale de santé, pour s'opposer à la fermeture de l'antenne de la CPAM, l'Assurance maladie. Depuis début mai, celle-ci est fermée après une agression. Plus tôt déjà, l'accueil avait été réservé aux ukrainiens fuyant la guerre et encore avant, le site avait là encore été fermé pour des raisons de sécurité, ce qui fait dire au collectif que le site est menacé. "Il faut absolument cette CPAM à Villejean", martèle Marie-Annick, bénévole au sein de l'association Si on s'alliait. "Il faut penser aux gens qui ne peuvent pas se déplacer, aux gens qui ne peuvent pas aller sur le numérique. Ça fait cinq ans que nous nous battons et que nous avons des réunions, des négociations. On nous balade, on nous dit oui, on nous fait des promesses. Ça a ouvert, mais ça a refermé. Il y a toujours un prétexte pour refermer la CPAM."

"J'ai des parents qui ont des soucis de santé, donc c'est vachement compliqué pour eux de se déplacer déjà. Donc je dois y aller pour eux, pareil pour internet, c'est compliqué", ajoute de son côté Clément. Lui aussi vit dans le quartier et est membre de l'association. "C'est plus de 1000 personnes qui n'ont pas accès à leurs droits, c'est vraiment un gros problème. Ils ont promis de rouvrir, sauf que finalement, c'est que des promesses en l'air et nous, on a rien fait derrière. Là, ils ont dit qu'ils avaient de l'insécurité, mais c'est juste un prétexte parce que la fermeture est prévue depuis avant qu'il y ait des dégradations."

"L'Assurance maladie restera présente dans le quartier"

Un argument que balaie Jean-Baptiste Calcoen, le directeur de la CPAM d'Ille et Vilaine,qui a reçu une délégation de manifestants. "L'orientation est claire, l'Assurance maladie restera présente dans le quartier, dans des conditions et dans des locaux qui restent à définir puisque notre local actuel, qui a été fermé pour des raisons de sécurité, ne peut pas rouvrir dans ces conditions, d'autant plus que des travaux sont prévus dans la tour qui nous héberge aujourd'hui et qu'en tant que directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie, je suis aussi garant de la sécurité des agents d'accueil qui assure l'accueil des assurés donc c'est également un point sur lequel je serai très vigilant."

Nouvelle réunion début juillet

Le directeur reconnaît que de nombreux points restent encore à éclaircir. "On ne sait pas encore ou ni quand. Le sujet des locaux est évidemment le sujet le plus important. Dans l'idéal nous concernant, y compris pour des raisons de sécurité que j'évoquais, on serait évidemment très intéressés par un relogement dans une structure qui accueille déjà d'autres services publics. Il y en a sur le quartier de Villejean." Une nouvelle réunion est prévue le 5 juillet.