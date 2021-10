Rennes : les motards de la Fédération des bikers de France se méfient de la suspension du contrôle technique

Une trentaine de motards ont manifesté ce samedi après-midi à Rennes, contre le contrôle technique des deux roues, pourtant suspendu par Emmanuel Macron au mois d'août. A l'appel de la Fédération des bikers de France, ils se sont réunis à Chantepie, devant un centre de contrôle technique, avant de prendre la direction de la Rocade, et devaient terminer leur mobilisation devant la préfecture, sous une pluie battante.

Les motards ne croient pas aux annonces du chef de l'Etat. "C'est une mesure électoraliste, je pense. Il sait qu'on est des millions de motards en France, et il veut essayer de calmer le jeu", assure Mario Vincent, délégué de la FBF. "C'est pour cela qu'on va se battre. On souhaiterait également être invités à la table des négociations avec le ministre des transports, comme la FMMC et la FMM sont invitées (les autres organisations d'usagers). Nous on a l'air d'être évités plutôt qu'invités. On est plus de 6 000 membres, pourquoi ne sommes nous pas invités ? On réclame ce droit d'être invités et de donner notre parole à la table des négociations."

Une directive européenne suspendue

Les deux-roues motorisés devaient passer au contrôle technique tous les deux ans à partir de 2023, selon un décret paru le 11 août au Journal officiel. Mais le ministère des Transports a finalement annoncé que la mesure était suspendue "jusqu'à nouvel ordre", à la demande de l'Élysée. "Alors qu’on demande beaucoup aux Français sur le plan sanitaire notamment avec le pass, ce n'est pas le moment de les embêter davantage", avait expliqué une source de l'exécutif à franceinfo pour justifier cette volte-face.