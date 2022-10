Rennes : les nageurs refroidis par la température abaissée à 24° en piscine extérieure

Lundi 10 octobre, la température des piscines municipales de Rennes (Ille-et-Vilaine) est passée de 27° à 26° en intérieur. L'eau du bassin nordique de Bréquigny , en extérieur, est désormais à 24° au lieu de 26°. Les nageurs de haut niveau sont très inquiets car il fait trop froid pour s'entrainer correctement. Le public est aussi frigorifié.

Les nageurs de haut niveau dans l'incompréhension

Dès l'annonce des mesures d'économies d'énergie, Mathieu Burban n'a pas caché sa colère en reprochant l'absence de concertation de la part de la mairie. Le directeur de Rennes technique natation, entraineur au pôle espoir de Bréquigny, entraine 18 athlètes de très haut niveau dont 10 juniors "l'eau qui est préconisée pour l'entrainement et l'apprentissage des enfants c'est entre 27,5° et 28,5°" explique Didier Burban "un degré vaut énormément. Quand on est en dessous de 27°5, on commence à avoir des problèmes avec certaines pratiques et quand on est en dessous de 26°5 on ne peut plus pratiquer dans le confort et la durée surtout". Anaëlle Roulet est vice-championne du monde au 100 m dos en para natation. Elle s'entraine dans le bassin nordique pour une qualification aux jeux paralympiques de 2024, mais elle a très froid. "Ce matin, on est arrivé à 6h et il faisait très froid. Tout le groupe espère que ça va changer".

On passe quatre heures dans l'eau tous les jours et avec ces températures-là ça devient très compliqué - Anaëlle Roulet

Mathias Even est dégouté. Ce nageur élite du cercle Paul-Bert, finaliste aux championnats de France, estime que sa préparation est compromise "On a tous des objectifs. On fait des sacrifices pour y arriver et on veut qu'on soit bon. Comment y arriver dans ces conditions ?" s'interroge-t-il.

Un public refroidi

En sortant du bassin nordique, les nageurs amateurs ne sont pas non plus très réchauffés. "J'ai nagé en ayant la chair de poule" insiste Caroline, une pratiquante rennaise "on ne va pas s'arrêter au bord du bassin pour discuter car on va vite attraper froid".

Pendant l'hiver, je mettrai peut-être un petit lycra - Caroline, nageuse dans le bassin nordique de Bréquigny