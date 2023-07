Rennes : les policiers à la rencontre des enfants des quartiers sud de la ville

Dans les quartiers sud de Rennes, les policiers sont allés à la rencontre des enfants mercredi 12 juillet. L'après-midi s'est déroulé dans le Blosne, touché par les trafics de drogue où la police mène constamment la chasse aux dealers. Mais l'objectif cette fois-ci des policiers, c'était de parler de l'aspect préventif de leur profession et sans tabou. Une opération qui était prévue avant les émeutes urbaines qui ont touché la France ces dernières semaines.

La police se dévoile

Ils sont une trentaine d'enfants du quartier, âgés de 9 et 12 ans, curieux et à l'esprit vif, présents ce mercredi après-midi entre la piste d'éducation routière pour les vélos et un stand pédagogique. Face à un groupe d'enfants, Le brigadier-chef Anthony Réalland, responsable de l'unité prévention routière à l'hôtel de police de Rennes et habillé en tenue d'intervention, présente les outils indispensables du policier de terrain. Les menottes, la caméra, la bombe lacrymogène, le talkie walkie, le policier n'est pas avare d'information sur son métier.

Les enfants ont pu aussi parler des chiens d'assistance. "Quand on demande au chien d'attaquer, est-ce qu'il va attaquer ?" demande un jeune garçon. "Oui le chien est dressé pour ça", répond le policier. "Il faut qu'on puisse véhiculer une image réelle de la police", explique le brigadier-Chef Réalland, "la police fait beaucoup de choses pour les jeunes dans les quartiers et de manière préventive. Le fait d'échanger avec les jeunes, c'est vraiment riche. La police est là pour protéger et elle utilise le matériel dont elle dispose uniquement pour se défendre et défendre les autres".

La MJC comme partenaire

La MJC "maison de Suède" est confrontée régulièrement aux tensions du quartier liées aux trafics de drogue et aux spots de deal. Structure fédératrice du quartier, elle est à l'écoute de ses habitants de tous âges et de ses attentes. Ce type d'opération avec les policiers est aussi attendue par les parents. "Les habitants du quartier ne sont pas contre la police, ils sont vraiment reconnaissants de leur travail", assure Abdelmalek le directeur de la MJC, "ceux qui sont contre, ce sont ceux qui veulent faire leur business et qui ne sont pas du quartier".

Des anciens flics s'investissent

Donner une autre image de la police nationale et créer des liens dans les quartiers, c'est ce que font deux policiers à la retraite, Marc Guillemois, délégué cohésion police-population et ancien commandant divisionnaire ainsi que Yannick Trottoux, ancien chargé de communication et commandant. "Ce n'est pas forcément très drôle de grandir à côté de dealers et des opérations de police, ça génère du stress pour ces jeunes", explique Marc Guillemois, "on veut montrer aux enfants que le policier n'est pas toujours celui qui va procéder aux surveillances ou aux interpellations".

Temps fort de l'après-midi, les enfants ont pu monter à l'intérieur de la voiture des policiers.