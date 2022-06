Rennes : les pompiers disent adieu à la caserne Saint-Georges

Dans la cour un peu décrépie de la caserne Saint-Georges, l'ambiance est festive pour dire au revoir à ce lieu historique, qui héberge les soldats du feu du centre-ville de Rennes depuis 1926. "Les Gaulois" comme ils se surnomment eux-mêmes, partagent leurs souvenirs, avant de s'installer pour de bon au centre de secours de Moulin-de-Joué, collé à la Plaine de Baud à Rennes.

Lucien Dineux, 98 ans, a franchi pour la première fois les portes du palais Saint-Georges en 1931 : "J'avais sept ans, et je venais apporter son casse-croûte du dimanche à mon grand-père, qui était pompier volontaire à l'époque. Mon père a pris sa succession comme pompier permanent, moi comme professionnel, et mes deux fils comme professionnels également. Nous avons été quatre générations à habiter les lieux. J'ai beaucoup de souvenirs, surtout des bons, quelques mauvais, la vie quoi. Mais cette esprit de camaraderie, de rendre service aux autres, c'est ce qui est primordial."

L'adjudant-chef Jacques Denoual, qui passé 25 ans dans cette caserne, a les larmes aux yeux quand il évoque le lieu : "C'est un peu comme dans "Bienvenue chez les ch'tis". Les jeunes quand ils arrivent ici, par rapport à Beauregard ou au Blosne, ils ont peur, parce que c'est un endroit où on est réputés pour avoir beaucoup de caractère. Et finalement l'accueil est tellement chaleureux que quand ils repartent il y a beaucoup d'émotions, comme j'en ai actuellement."

Un cortège et du mécontentement

Pour marquer le coup, les pompiers de Saint-Georges ont décidé de déambuler dans Rennes avec leurs véhicules de secours. Sur leur passage, à la sotie de la caserne, ils sont applaudis et pris en photos par de nombreux passants. Mais après quelques mètres à peine de déambulation, au niveau du pont Pasteur, le convoi s'arrête net. Les pompiers veulent ainsi marquer leur désapprobation face à un déménagement qu'ils jugent précipités, puisque les travaux qui doivent permettre leur accueil au centre de secours de Moulin-de-Joué ne sont pas entièrement terminés. Ils regrettent aussi de ne plus être intégrés au cœur de ville, ce qui pouvait leur permettre des interventions rapides ou encore de pouvoir mesurer à l'ambiance en ville si la soirée risquait d'être agitée ou non. Le nouveau centre de secours est situé à 2.6km du palais Saint-Georges.

La direction leur oppose une vétusté trop importante des locaux de la caserne, qui nécessitait un déménagement rapide. Après un court échange, le cortège a très vite repris sa route dans les rues de Rennes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A ce jour, la ville de Rennes n'a pas encore communiqué sur la prochaine utilisation de la caserne Saint-Georges.