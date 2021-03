Rennes : les quais de la Vilaine sont-ils sûrs ?

Un drame est survenu dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 mars à Rennes. Deux jeunes hommes ont sauté dans la Vilaine pour sauver la vie d'un de leurs amis tombé à l'eau au niveau du quai de la Prévalaye dans le centre-ville. L'un d'eux est mort noyé.

Ce tragique accident pose la question de la sécurisation des quais de la Vilaine dans un secteur très fréquenté du centre-ville. Nombreux sont les sportifs qui viennent s'entraîner sur cette partie étroite des quais. De l'autre côté, le quai Saint-Cyr voit s'agglutiner des centaines de jeunes à l'arrivée des beaux jours.

Aucune bouée à l'horizon

"L'été c'est un grand bazar ici," sourit une habitante du secteur. "Ca crie, ça chante, ça boit, ça court, c'est un miracle qu'il n'y ait pas plus d'accident," s'étonne la vieille dame. Les fenêtres de son appartement donne au-dessus du quai. "Il n'est pas rare de devoir sortir trois ou quatre fois dans la nuit pour faire descendre quelqu'un du bateau," raconte l'habitant d'une des péniches amarrées le long du quai Saint-Cyr.

L'accident s'est produit sur le quai de la Prévalaye. © Radio France - Benjamin Fontaine

"A la fin de l'année dernière j'ai entendu crier en pleine nuit. Un gars était tombé dans l'eau de l'autre côté, quai de la Prévalaye. J'ai fait le tour en courant et en passant par le pont . J'ai réussi à le remonter mais ce n'était pas évident. Il n'y a pas de bouée et en pleine nuit on ne voit quasiment pas les petites échelles encastrées dans le quai," explique le marin.

Il suffit d'un coup d'œil pour s'apercevoir qu'une chute est vite arrivée et que les dispositifs de sécurité ne sont pas très nombreux. De petites échelles sont positionnées tous les 100 mètres environ, mais aucun panneau n'indique leur présence. Aucune bouée n'est visible depuis les quais.

Un diagnostic est lancé

"J'ai déjà dû remonter un ami tombé à l'eau et la Vilaine était assez basse. Ca a été un périple," raconte Axelle, une habitante du quartier. "Je sais aussi que plusieurs chiens sont tombés à l'eau, ça arrive quand il joue. Des habitants m'ont déjà dit qu'ils aimeraient bien un peu plus de sécurité."

Ca tombe bien. L'an dernier, la région Bretagne, en charge des voies navigables depuis 2010 a lancé un diagnostic de sécurité. "Il y a un an et demi, un habitant tombé à l'eau nous a interpellé sur les difficultés à remonter en cas de chute. Nous avons été interpellés et nous avons donc lancé cette étude," explique Eléonore Nadan, cheffe de la subdivision Vilaine-Canal d'Ille et Rance à la Région.

Une concertation entre la Région et la Ville

"Le diagnostic a été fait. Il y a des garde-corps lorsqu'il y a un dénivelé important, mais cela parait difficile d'envisager leur installation sur la partie où les péniches viennent s'amarrer. Il est vrai que les échelles sont très peu visibles, peut-être qu'il faut mieux les signaler et déployer plus de bouées sur ces deux quais," ajoute Eléonore Nadan.

Une concertation a démarré avec la ville de Rennes. De son côté, elle précise que les services techniques s'intéressent désormais au diagnostic finalisé à l'automne dernier par la Région. Les escaliers, pontons, quais et cales vont être analysés et "un plan d'action sera conduit en lien avec la Direction des voies navigables de la Région Bretagne," précise-t-on du côté de la mairie.