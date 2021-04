Rennes : les tentes de migrants évacuées et des militants verbalisés

Ils se réunissaient pour la deuxième journée consécutive place de la mairie à Rennes (Ille-et-Vilaine). Une quinzaine de militants de l'association Utopia 56 ont été verbalisés par la police pour manifestation non déclarée. Les tentes de migrants installées sur le parvis de la mairie ont également été évacuées.

Dès 8h ce jeudi matin, l'association a réinstallé les tentes pour interpeller les élus locaux. "Les policiers sont intervenus. Ils nous ont demandé de partir et nous ont verbalisé", explique Coline, responsable locale de l'association.

Toujours pas de solution

Ils ont finalement été reçus par Frédéric Bourcier, conseiller municipal de permanence, dans la matinée. "Ça n'a rien donné. Il nous a expliqué que le département avait débloqué des places pour quatre familles. On s'est rendu compte que ce n'était pas du tout les familles que nous avions sur notre liste", selon Coline.

L'association dénombre 37 personnes dont 24 enfants, âgés de 2 à 19 ans, vivant dans la rue. "On ne comprend pas trop. Les familles qui sont à la rue le sont toujours aujourd'hui et on n'a pas de solution pour eux." Utopia 56 espère une réponse de la mairie ou du département et des solutions d'hébergement le plus vite possible.