Rennes : les tentes de sept familles de migrants installées jusqu'à l'arrivée de la police

"On peut prendre la tente et aller dormir près de l'hôpital", répète en boucle Denis, 10 ans. Ce jeune Kurde est arrivé à Rennes en février. S'il veut dormir près de l'hôpital, c'est parce que sa maman est atteinte de diabète. Originaire de Géorgie, cette famille est l'une des sept installées place de la mairie à Rennes (Ille-et-Vilaine) par l'association Utopia 56 mercredi 14 avril.

La mairie avait pris un engagement de zéro enfant à la rue

L'association demande des solutions d'hébergement d'urgence pour ces 37 demandeurs d'asile dont 24 enfants, âgés de 2 à 19 ans. "Il y en a même un qui devrait sortir vendredi, glisse Coline de l'association Utopia 56, en référence à la grossesse de l'une des mères présentes. Ce sont des familles qui dorment sous tentes ou dans des entrées d'immeubles."

Les militants comptent revenir jeudi 15 avril dans la matinée. © Radio France - Evan Lebastard

Les militants espère faire accélérer les démarches grâce à leur mobilisation. "La mairie avait pris un engagement de zéro enfant à la rue", rappelle Coline qui ajoute que le confinement a accentué les difficultés de ces familles puisque aucune place ne se libère durant cette période. "Quand ils viennent d'autres départements, ils n'ont pas accès au 115. La mairie leur ferme les portes."

La dernière fois on a trouvé une tente près de la poubelle mais elle était cassée

Le jeune Denis est arrivé justement de Colmar (Haut-Rhin) et dort avec sa famille dans des tentes qu'ils récupèrent. "La dernière fois on a trouvé une tente près de la poubelle mais elle était cassée mais maintenant il n'y a pas d'argent pour acheter une nouvelle tente. C'est un peu dur mais on est venu en France car c'est trop bien la France, j'aime beaucoup l'école et travailler mais je n'ai pas de logement pour travailler", regrette le garçon de 10 ans, assis dans sa tente place de la mairie.

Une centaine de militants sont venus en soutien à Utopia 56. © Radio France - Evan Lebastard

L'action d'Utopia 56 fait référence à l'installation de tentes place de la République à Paris, où 400 migrants avaient été évacués. "On y fait écho pour montrer que ça se passe partout en région, ils ont en tête de désengorger Paris et d'envoyer des demandeurs d'asile en région mais, si en région ils ne sont pas capables de faire face aux gens qui dorment dans la rue, avec des nouvelles familles qui viennent de Paris, comment vont gérer les associations et les pouvoirs publics ?", se demande Coline.

Les familles passeront une fois de plus une nuit sous la tente !

Les membres de l'association avaient passé deux jours en cuisine pour se préparer à une occupation de plusieurs jours. Ils ont finalement replié leurs tentes trois heures après leur installation, vers 20 heures, soit une demi-heure après l'arrivée des forces de l'ordre. La police a réalisé quelques contrôles d'identité, sans verbalisation. "Les familles passeront une fois de plus une nuit sous la tente", regrette Nikolai, un membre de l'association.

Les membres d'Utopia 56 ont prévu de revenir jeudi 15 avril vers 8 heures du matin pour une nouvelle occupation.