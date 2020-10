PHOTOS - Rennes : les tours des Horizons, toujours aussi prisées 50 ans après leur construction

C'est l'un des emblèmes de la ville de Rennes : les tours des Horizons. Elles ont été construites en 1970 et imaginées par l'architecte Georges Maillols, arrivé à Rennes en 1947. Ces tours jumelles font une centaine de mètres de hauteur et abritent 480 logements répartis sur 30 étages. 50 après leur construction, les tours des Horizons ont toujours autant la cote auprès des touristes comme des Rennais.

Les appartements situés en haut des tours sont très prisés pour la vue qu'ils offrent. - DR

Georges Maillols, "l'architecte de la modernité"

À la fin des années 60, le maire de Rennes, Henri Fréville, choisit l'architecte Georges Maillols pour rénover le quartier de Bourg-L'Evêque. Ce diplômé d'une école d'architecture parisienne travaille dans un premier temps à Laval puis débarque par hasard à Rennes pour racheter l'agence d'Henri Couasnon. Georges Maillols se fait connaître dans les années 50 avec la construction d'un tour sur le quai Richemont à Rennes. "C'est une des tours très modernes dans les années 50. Elle fait 37 mètres de haut et c'est la plus haute tour de la ville à ce moment-là", retrace Philippe Bohuon, adjoint à l'animateur de l'architecture et du patrimoine de l'office de tourisme de Rennes. "Il a bien réussi un immeuble sur le quai Richemont, on se dit qu'il peut faire encore mieux dans Bourg-L'Evêque et d'autant plus, qu'il y a autant de logements à construire", explique-t-il.

La mairie de Rennes décide de "raser l'ancien quartier de Bourg-L'Evêque pour en faire un quartier moderne avec des immeubles tout neuf" : "C'était un quartier qui était très insalubre", décrit Philippe Bohuon. "Georges Maillols obtient presque la totalité de maîtrise du renouveau du quartier de Bourg-L'Evêque, c'est lui qui va avoir le plus d'immeubles à reconstruire", affirme l'adjoint à l'animateur de l'architecture et du patrimoine de l'office de tourisme de Rennes.

Les tours des Horizons abritent des appartements de 42 ou 54 mètres carrés. © Radio France - Maïwenn Bordron

480 logements répartis sur 30 étages

La population rennaise grandit à cette époque-là et Rennes doit loger un certain nombre d'étudiants. La mairie commande à Georges Maillols 480 logements. "On vient de construire Rennes 1 et Rennes 2, deux universités qui sont sorties du centre de la ville pour aller à Beaulieu et Villejean et donc il faut loger un certain nombre d'étudiants, donc on se dit que les Horizons ça peut être des logements pour eux mais pas seulement. Il y a des jeunes couples qui vont s'y installer aussi", précise Philippe Bohuon.

Les Horizons, ça fait partie aujourd'hui du patrimoine de Rennes, c'est incontournable de l'image de Rennes.

Philippe Bohuon, de Destination Rennes, l'office de tourisme rennais

Les logements sont des deux-pièces de deux tailles différentes : 42 et 54 mètres carrés. "Maillols avait prévu dès le départ qu'on puisse casser une cloison médiane pour faire un quatre pièces en regroupant un de 42 et de 54 mètres carrés et il y en a plusieurs qui ont été faits sur ce modèle-là", décrit le salarié de Destination Rennes.

Depuis le 29è étage des tours des Horizons, les habitants ont une vue imprenable sur l'ensemble de la ville de Rennes. © Radio France - Maïwenn Bordron

"Une prouesse architecturale"

Georges Maillols a déjà construit une tour sur le quai Richemont. Il s'en inspire également pour construire les tours des Horizons. Ce choix est également motivé par le fait qu'il y ait "un petit bois au pied" des tours, selon Philippe Bohuon. "On lui avait demandé de construire 480 logements et en voulant garder les arbres, sans détruire le petit bois, il n'y avait qu'une solution, c'était de monter très haut. C'est un peu le hasard qui a fait qu'il est monté aussi haut", affirme le spécialiste en architecture et patrimoine à l'office de tourisme de Rennes, qui précise que "le petit bois a par la suite été coupé".

Les deux tours font respectivement 98 et 100 mètres, la première pierre est posée en 1969. Il n'y a pas de date officielle pour l'inauguration de l'édifice selon Philippe Bohuon, mais les premiers habitants intègrent les tours des Horizons à la fin de l'année 1970. "Il y avait un modèle de préfabriqué, c'était une facilité d'assemblage, on est monté très vite : on dit que ça prenait à peu près une semaine pour monter un niveau", affirme Philippe Bohuon. Les 30 étages des deux tours sont donc assemblées en un peu plus d'un an.

C'est sa forme et son esthétisme qui ont fait la réussite et le succès de cet immeuble.

Philippe Bohuon, spécialiste en architecture et patrimoine à l'office de tourisme de Rennes

Les habitants des tours des Horizons ont une vue jusqu'à Villejean. © Radio France - Maïwenn Bordron

Philippe Bohuon parle de "prouesse architecturale" : "Il n'y avait pas les ordinateurs comme aujourd'hui. Georges Maillols a un petit peu tout inventé dans les procédés de mise en oeuvre, dans les aller-retour, au niveau sécurité. Ça a été un chantier assez extraordinaire. Il y a tout de même eu un accident qu'il faut signaler : un ouvrier est mort en tombant du chantier", retrace l'adjoint à l'animateur de l'architecture et du patrimoine de l'office de tourisme de Rennes. "Comme _c'était l'immeuble d'habitation le plus haut de France_, son chantier a été suivi de très près, notamment par Paris où on voulait construire des immeubles de grande hauteur aussi", explique Philippe Bohuon. Les tours des Horizons resteront quelques années seulement l'immeuble le plus haut de France. En 1973, la tour Montparnasse est inaugurée, elle fait près de 210 mètres de hauteur.

Attraction à Rennes

"L'édifice est évidemment moins célèbre que le Parlement de Bretagne mais on se rend compte que c'est un édifice qui, 50 après, n'a pas vieilli, il incarne encore la modernité. C'est l'édifice qui est le plus photographié sur Instagram", affirme Philippe Bohuon. Pourquoi ? Un des éléments de réponse se trouve dans le fait que ce soit "un édifice qui est plaisant à photographier parce qu'il n'y a pas de points de vue identiques".

Il plaît, que ce soit les touristes ou les habitants il a la côte et encore aujourd'hui, 50 ans après.

Philippe Bohuon, spécialiste en architecture et patrimoine à l'office de tourisme de Rennes

Philippe Bohuon conduit souvent des groupes lors de visites guidées organisées par Destination Rennes, l'office de tourisme rennais. Il s'est rendu compte que l'édifice plaisait beaucoup. "Il a une originalité plus importante que s'il avait été un simple rectangle monté sur 100 mètres : ses courbes et contre-courbes lui donnent son cachet unique", souligne-t-il.