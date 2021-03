Rennes : leur fils est mort après avoir consommé un brûle-graisse interdit, ces parents veulent alerter

"Nous sommes une famille normale et ce qui nous est arrivé peut arriver à n'importe qui. C'est le message que nous voulons transmettre." Assis sur le canapé de leur salon, Pascaline et Michel sont déterminés. Déterminés à se battre contre le DNP. Déterminés comme l'était leur fils Matteo.

A trop forte dose, le DNP peut tuer

Le jeune homme est décédé le 4 janvier 2020 aux urgences du CHU de Rennes. Il avait 20 ans. Quelques heures plus tôt il a appelé le Samu et signalé avoir pris du DNP, une substance chimique illicite achetée sur Internet. Conditionné en gélules de 250 mg, le Dinitrophénol est utilisé comme brûleur de graisse par les adeptes de la musculation. Trop fortement dosé, le produit peut tuer.

Matteo a suivi un parcours scolaire sans embûche. Après son bac scientifique, obtenu au lycée Descartes de Rennes, il intègre une école de commerce et se destine à une carrière dans la finance. "Pendant un temps il avait très envie de rentrer dans l'armée mais il a réfléchi et s'est rendu compte que ça voulait dire aller sur le terrain et peut-être mourir. Matteo avait peur d'une chose, c'était de mourir," confie Pascaline, sa mère. "Notre fils ne se mettait pas en danger en général. Il ne fumait pas, il buvait peu et seulement en soirée," ajoute Michel.

Matteo a découvert le DNP dans une salle de sport

En 2015, au cours de sa seizième année, le jeune homme se découvre une passion pour la musculation. Il délaisse le basket et s'inscrit dans un club à Rennes pour être encadré. "Ce qui l'intéressait c'était surtout la performance pas le fait d'être taillé comme un bodybuildeur. Il voulait soulever du lourd comme on dit," raconte le père du jeune homme. Sa pratique s'intensifie au fil des mois, l'étudiant s'inscrit dans des salles de sport. C'est là qu'il aurait découvert le DNP.

"Son état de santé à commencé à changer au printemps 2019 quand il était à Brest. Il avait des problèmes de transpiration, des brûlures d'estomac, mais rien de véritablement alarmant," se souvient Pascaline. Le jeune homme va consulter le médecin de famille à plusieurs reprises. Son état général varie d'un mois à l'autre, sûrement au gré de ses prises de DNP. "On sait maintenant qu'il en a pris en juillet, en octobre et en janvier juste avant son décès," précise Michel. "Mattéo avait bon caractère et sur les six derniers mois il était facilement irritable. Il mangeait beaucoup et il ne grossissait pas. Il buvait aussi beaucoup. Jusqu'à six litres de liquide par jour," raconte sa mère.

Une substance utilisée pour fabriquer des explosifs

Problème de thyroïde, diabète, insomnie, hyper sudation. Matteo a connu tous ces symptômes. Le vendredi 3 janvier, il appelle ses parents en vacances à Saint-Etienne. Il va mal. "Nous sommes en période de fêtes et la gastro circule alors je lui dis que ça doit être ça. Je lui conseille de prendre du riz, de s'hydrater et se mettre au lit. Ce sera ma dernière phrase pour lui," confie Pascaline. Le lendemain, l'hôpital contacte le couple. "Il est 9h du matin et on nous dit que Matteo est dans un état critique et qu'il faut revenir." En réalité, le jeune homme est déjà décédé. Il a été admis aux urgences et une crise d'acidose a rigidifié son corps rendant impossible tout massage cardiaque.

"Les médecins nous ont appris qu'il avait pris du DNP et pendant tout le trajet vers Rennes j'ai regardé sur Internet ce que c'était. Je voulais comprendre," explique la mère de famille. Ce qu'elle va découvrir va l'effrayer. A l'origine, le Dinitrophenol n'avait pas vocation à devenir un brûleur de graisse. Il a d'abord été utilisé au début du XXe siècle pour fabriquer des explosifs puis dans les années 1930, des médecins américains ont découvert, presque par hasard, qu'il pouvait faire perdre du poids. Face aux nombreux effets secondaires, certains mortels, le produit est tombé dans l'oubli.

Sur les forums, les bons conseils s'échangent

Depuis quelques années, des salles de sport aux sites internet, le produit circule de nouveau. Les 100 gélules se vendent un peu moins de 300 euros. Face aux dangers, Interpol a lancé une alerte en 2015. "C'est une renaissance qui permet, chez certaines personnes, de perdre du poids car la molécule va diffuser une très grande chaleur dans l'organisme," analyse le Docteur Baert, médecin légiste au CHU de Rennes. "Il va décupler la production d'énergie. Le danger c'est que l'organisme n'arrive plus à réguler cette montée en température. Tous les moyens de défense de l'organisme vont être submergés. Les effets ne vont pas être les mêmes d'une personne à l'autre." Une fois dans l'organisme, le DNP met 15 jours à disparaître.

Sur Internet, de nombreux forums regroupant des adeptes de la musculation vantent les effets de la molécule. D'autres mettent en garde sur ses effets dévastateurs. "J'ai découvert cet univers. J'ai vu des vidéos sur Youtube où les effets étaient vraiment pris à la légère et nous ne voulons pas que d'autres vivent l'enfer qu'a vécu Matteo," souligne Pascaline.

Matteo, un lanceur d'alerte

"On aurait aimé savoir que Mattéo prenait cette substance, mais c'était son secret. Il ne nous l'a pas dit, peut-être parce qu'il avait honte, on ne saura jamais mais on ne veut pas le juger," confie Michel. Les parents de Matteo auraient aimé savoir pour comprendre, pour aider et accompagner, alors pour ne pas que d'autres jeunes tombent dans le même piège ils veulent donner de la voix. "Matteo est notre lanceur d'alerte," sourit Pascaline.

Les parents de Matteo veulent faire circuler les informations, au sein du corps médical et parmi les jeunes, qu'ils pratiquent ou non la musculation. "On veut s'adresser au plus de monde possible. On a découvert récemment que des gens de notre entourage avaient pris cette substance. Il faut faire interdire les sites qui vendent ce produit, c'est à eux que nous en voulons," conclut le père de Matteo.

Une association lancée dans quelques jours

Un an après le décès de leur fils, Pascaline et Michel, poursuivent leur deuil. Ils tiennent d'ailleurs à remercier leur fille, Rose, 14 ans, qui leur permet de tenir bon. Avec la création de leur association baptisée "Déterminés" dont les statuts seront déposés à la fin de la semaine. ils veulent aller à la rencontre de celles et ceux qui pourraient être tentés un jour de consommer du DNP. "Il ne faut pas que Matteo soit mort pour rien, nous voulons donner un sens à son décès, pour qu'il puisse sauver des vies."