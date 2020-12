Rennes : manifestation de policiers devant la Préfecture

Cette manifestation n'était pas programmée, mais depuis quelques jours, à Rennes, les policiers sont en colère. Ce jeudi 10 décembre, vers 23heures, ils sont allés le dire sous les fenêtres du Préfet de Bretagne, à Rennes. Avec une quinzaine de véhicules, sirènes hurlantes, ils étaient une cinquantaine "des nuiteux, mais pas seulement" explique Frédéric Gallet, le secrétaire départemental du syndicat Alliance qui était présent.

"Le chef de l'Etat nous traite de racistes et de violents"

Les policiers ne décollèrent pas d'abord après les propos d'Emmanuel Macron "le président de la République a pris personnellement partie contre sa police en nous accusant d'être racistes et violent" estime Frédéric Gallet. Et puis, il y a les manifestations contre la loi de sécurité globale "il y a encore eu des violences et des blessés parmi les policiers, notamment à Nantes et à Paris" explique le syndicaliste qui accuse l'Etat et la Préfecture de "laisser faire". Selon Frédéric Gallet "la consigne, c'est de laisser casser pour ne pas qu'il y ait de blessés chez les manifestants". Les policiers ne digèrent pas non plus l'affaire du producteur de musique dans laquelle deux de leurs collègues ont été placés en détention provisoire "un contrôle judiciaire aurait suffit".

La manifestation de ce jeudi soir à Rennes pourrait ne pas être la seule "il y aurait peut-être d'autres mouvements si nous ne sommes pas entendus".