Rennes : Manon, 3,5 kg, premier bébé de Bretagne né en 2020

Né à 00h01 ce mercredi 1er janvier 2020, Manon est sans aucun doute le premier bébé de Bretagne de cette nouvelle année, et sûrement le premier bébé de France. Cette petite fille de 3kg5 a vu le jour à la clinique de la Sagesse à Rennes.

Rennes, France

C'est une maman fatiguée mais heureuse qui accepte de nous recevoir dans la chambre 182 de la maternité de la clinique de la Sagesse à Rennes. Entre ses bras, une petite fille de 3kg5. Elle s'appelle Manon, elle est née le 01 janvier 2020 à 00h01.

Elle a bien choisi son jour et son heure d'arrivée, car cette naissance fait d'elle le premier bébé de l'année 2020 en Bretagne, et très certainement en France. "Elle était prévue pour le 6 janvier mais elle a pris un tout petit peu d'avance" nous confie sa maman.

A côté de Manon, son grand frère, qu'elle vient tout juste de rencontrer, et son papa, qui veille. "Tout se passe bien, c'est un petit début de vie tranquille, c'était un super accouchement, une belle arrivée nous sommes tous contents" nous explique la maman de Manon.

Alors forcément toute naissance est un événement spécial, mais l'arrivée juste après minuit de Manon rend les choses encore plus féerique : "Avec les autres mamans de la maternité on se demandait qui allait être le premier en 2020, et le dernier de 2019. J'étais persuadée que ma fille allait naître en 2019" souligne la mère de famille bretilienne.

Cette soirée de réveillon de la Saint-Sylvestre a eu un aspect particulier pour toute la famille : "Nos proches suivaient le feuilleton pendant la soirée, ils ont tous fêté la naissance de Manon en même temps que la nouvelle année."

Alors oui Manon est très certainement le premier bébé de France, mais pour sa maman "l'essentiel c'est que tout aille bien et que tout le monde se porte pour le mieux". En tous cas chaque réveillon du Nouvel An aura une saveur particulière tout au long de la vie de la petite Manon.