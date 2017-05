Rennes métropole : de nouvelles consignes pour le tri sélectif

Vous pouvez désormais mettre tous les emballages dans la bac jaune : les fameux pots de yaourts, les capsules aluminium ou encore les dosettes de café se recyclent désormais. Le centre de tri du Rheu permet désormais de trier - et d'envoyer au recyclage - tous les éléments qui mesurent plus de 3 cm. Auparavant, ça s'arrêtait à 8 ou 9 cm. Tous ces petits déchets représentent au final 4 kg par habitant et par an, qui peuvent désormais être valorisés.