Rennes : mobilisation pour un père géorgien arrêté à proximité des Restos du coeur

La pluie n'a pas empêché une quarantaine de manifestants de se réunir. Ce mercredi 3 février, ils ont protesté contre l'obligation de quitter le territoire qui pèse sur le père d'une famille originaire de Géorgie. Il était convoqué par le tribunal administratif à 11 heures.

Le 28 janvier dernier, il est contrôlé à 150 mètres d'un centre de distribution alimentaire des Restos du cœur par une brigade de la police aux frontières. Cette interpellation révolte Énora Lepape, mère d'un élève du collège Echange à Rennes : "je suis bénévole au secours populaire, je trouve ça ignoble de profiter de la détresse de personnes pour les prendre en embuscade".

Suite à cette interpellation le père de famille est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), d'une interdiction de retour et d'une assignation à résidence. "On ne pense pas à leur vie, c'est grave : les parents ne peuvent même plus aller chercher de quoi s'alimenter aux Restos du cœur, ne peuvent plus amener leurs enfants à l'école. On a peur", déplore Énora Lepape.

Le père de famille était soutenu par sa femme pour sa convocation au tribunal administratif de Rennes. © Radio France - Lucie Amadieu

Ève Prévost, autre mère de famille, renchérit. "J'ai l'impression de vivre dans un système où la loi est appliquée de façon bête et disciplinée. L'humain n'est absolument pas pris en compte. En tant que mère de deux enfants, je ne peux pas me résoudre à ne pas lutter contre cette politique."

Giorgi, Lasha et Daniel

Avec cette OQTF, c'est toute la famille qui est menacée d'expulsion. Le père, la mère et leurs trois garçons : Giorgi, Lasha et Daniel, respectivement 20, 12 et 3 ans.

Dans l'assemblée, les professeurs du deuxième garçon brandissaient une banderole. "J'aimerais que Lasha reste avec nous. Il est très poli, il s'investit, et parle bien français. C'est important qu'il continue sa scolarité en France parce qu'on voit tous ses progrès qu'il fait", lance Ophélie, la professeure d'histoire-géographie du collégien.

La décision du tribunal administratif est attendue très prochainement.