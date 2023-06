Rennes : "Notre enfant attend une place en IME depuis sept ans ! "

Azad Ali est en classe de CM 2 à l'école privée Saint-Armel de Rennes. Âgé de 12 ans, il est atteint d'un handicap moteur et mental, après une méningite à la naissance. Aujourd'hui, ses parents sont en colère car leur enfant se voit de nouveau refuser une place en IME en Ille-et-Vilaine. "On lui dit à chaque fois qu'il va aller dans une nouvelle école, on le prépare, et c'est à chaque fois une déception. On se sent vraiment abandonnés". Elif raconte qu'à chaque fois qu'elle tente d'appeler un IME, on lui répond de ne pas rappeler "on me dit que s'il y a une place, on m'appellera".

Aucune solution correcte pour la prochaine rentrée

Toute l'équipe éducative de l'école de Saint-Armel s'est investie depuis des années auprès de l'enfant. "Quand il est arrivé en maternelle, il ne marchait pas. Aujourd'hui, il a fait de très gros progrès, il apprend un peu à lire. Il a le niveau d'un élève de grande section/CP" explique la directrice de l'école, Nathalie Jacquet. Elle est aux côtés des parents pour trouver une solution "car aujourd'hui, Azad Ali est en CM2 et nous en avons convenu avec les parents, il est trop grand pour rester dans l'école". Pour l'instant, sans place en IME, seules solutions pour l'enfant : être déscolarisé, ou aller en classe de 6ème au collège "ce n'est pas possible pour lui, ce serait trop dur. Il serait complètement perdu". La directrice de l'école partage cet avis et ajoute "et la déscolarisation, cela voudrait dire que sa maman devra rester avec lui. Cela ne peut pas être encore les femmes qui se retrouvent dans cette situation."

Une action en justice

Les parents d'Azad Ali ne veulent pas se résoudre à cette situation. Ils ont contacté le défenseur des droits et envisagent de porter plainte contre l'Etat pour obtenir enfin une place pour leur enfant dans un institut spécialisé. Comme Azad Ali, ils seraient ainsi 900 à attendre une place en IME en Ille-et-Vilaine.

Contactés les services de l'ARS n'ont pas donné de réponse précise sur le dossier du jeune Azad Ali. Mais l'agence régionale de santé précise qu'aujourd'hui les besoins sont croissants en Ille-et-Vilaine en raison de la forte croissance démographique. Le département affiche d'ailleurs un taux d'équipement en places d’accueil, inférieur à la moyenne régionale. L'ARS ajoute qu'elle souhaite déployer "des solutions privilégiant toujours l’inclusion en milieu ordinaire, conformément aux orientations nationales."