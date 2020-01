Rennes: ouverture d'un nouveau centre d'accueil de nuit réservé aux femmes victimes de violence

Rennes, France

Les violences sexuelles et conjugales ont augmenté de plus de 15% en 2019 en Ille-et-Vilaine. "Il n'y a pas un matin où ces violences, souvent commises sur fond d'alcool d'ailleurs, ne me sont pas remontées par les services de police ou de gendarmerie," indique la préfète Michèle Kirry. "La parole se libère c'est un fait et il y a peut-être aussi plus de signalements."

Ouvert dans un ancien foyer de jeunes travailleurs

Face à cette augmentation des faits de violence, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a décidé d'ouvrir une nouvelle structure d'accueil d'urgence pouvant accueillir des femmes avec leur(s) enfant(s). Elle a pris place dans un ancien foyer de jeunes travailleurs près du cimetière de l'est et pourra recevoir une quarantaine de personnes.