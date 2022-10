Rennes : piscines, chauffage, Noël, la ville à l'heure de la sobriété énergétique

La ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) a décidé de renforcer son plan de sobriété énergétique alors que les prix du gaz et de l'électricité s'envolent. L'objectif est réduire de près de 15% la consommation d'énergie dans les bâtiments municipaux et piscines.

Réduire de 15% la consommation d'énergie dans les bâtiments municipaux et services publics, c'est l'objectif que se fixe la ville de Rennes dans son plan de sobriété énergétique alors que les prix du gaz et de l'électricité s'envolent. Ce plan va représenter "une économie de 11 GWh sur une consommation totale de 77,5 GWh et une baisse de la facture de 1,8 millions d'euros" précise la mairie dans un communiqué. Il s'agit de mesures temporaires pour limiter les risques de coupure d'électricité dans un contexte de crise internationale.

Economie de chauffage

Les bâtiments municipaux sont mis à contribution. Ils ne seront chauffés qu'après les vacances de la Toussaint à l'exception des crèches et des Ehpad. La température passera de 19 à 18 degrés mais montera jusqu'à 20 degrés dans les crèches et 22 degrés dans les Ehpad. Des bureaux annexes de la mairie, situés rue de Juillet et occupés par des élus et leurs collaborateurs, seront fermés cet hiver. Durant les vacances scolaires, 10 centres de loisirs sur 14 seront ouverts. Il faudra donc réorganiser l'accueil des enfants qui se rendaient dans les 4 futurs sites fermés.

Piscines moins chauffées

La température des piscines municipales Rennaises va baisser de 1 degré , soit 26° pour l'eau et 27° pour l'air. Le bassin nordique de Bréquigny passera à 24 degrés. Les piscines de Villejean et Saint-Georges seront fermées durant les vacances de Noel, Février et Pâques.

Noël presque normal

Les illuminations sont maintenues, tout comme le marché de Noël du mail François-Mitterrand, le spectacle de la façade de la mairie et celui du 31 décembre. En revanche, le périmètre des illuminations sera réduit d'un tiers et ces illuminations ne débuteront que le 3 décembre.

L'éclairage nocturne des bâtiments patrimoniaux, Hôtel de ville, opéra, palais Saint-Georges, église Notre-Dame-de-Saint-Mélaine, et les halles Martenot, sera stoppé prochainement. La ville de Rennes précise que "la gestion de l’éclairage public est une compétence métropolitaine. De nombreuses actions ont déjà été entreprises par Rennes Métropole pour diminuer la consommation d’énergie de 40% sur la période 2020-2030 : installation de LED, modernisation du système d’éclairage et développement de la télégestion, baisse de l’intensité lumineuse".