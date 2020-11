Rennes : plus de 350 manifestants contre la loi "sécurité globale"

Malgré le confinement, plus de 350 personnes se sont rassemblées ce mardi 17 novembre place de la République à Rennes (Ille-et-Vilaine) pour dire leur opposition à la loi dite de "sécurité globale". Un appel à manifester avait été lancé par plusieurs organisations comme la Ligue des droits de l'Homme, la FSU, Attac, la CGT ou encore Extinction Rébellion. Quelques Gilets Jaunes se sont également joints au rassemblement.

Plusieurs prises de parole ont eu lieu sur la place. © Radio France - Benjamin Fontaine

Les syndicats et organisations dénoncent trois articles de la loi : l'utilisation des caméras portables par toutes les patrouilles de police et de gendarmerie, l'autorisation de la surveillance par drone et l'interdiction de diffuser des images qui permettraient l'identification des forces de l'ordre. "Il y a de plus en plus de lois liberticides dans ce pays. On commence même à toucher à la liberté d'informer. Je suis inquiet de la direction qui est prise, c'est pour cela que je suis ici," explique Thibault, un jeune étudiant rennais. "Dans le climat actuel, où nos déplacements sont limités, il est important de pouvoir être ici pour alerter la population. C'est de la démocratie dont il est question," ajoute son camarade.

La proposition de loi sera débattue à partir de ce mardi après-midi par les députés à l'Assemblée Nationale.