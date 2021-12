Rennes : pompiers ou policiers, ils seront sur le pont même à Noël

Si pour beaucoup Noël veut dire repos, certains sont toujours sur le pont, même un 25 décembre ! Les soignants, les services de secours (pompiers, police, gendarmerie) ne prennent jamais de vacances, alors pour fêter le réveillon, il faut parfois faire quelques concessions. Le lieutenant Fréderic, 18 ans de sapeur-pompier professionnel derrière lui, se souvient d'une année, où, "travaillant le 24, on a fêté ça le 23 avec ma femme, mes enfants. Mais cela reste des journées anticipées et auxquelles on s'adapte."

Celui qui est chef de garde au centre de secours de Rennes-Beauregard connait les contraintes de son métier. "On sait très bien qu'en rentrant professionnel, les jours fériés, on travaillera, que l'on travaillera des Noël, des réveillons du Nouvel An, des 1er- Mai. On n'est pas les seuls. Il faut aussi penser au corps médical, à la police qui travaille également avec nous, toutes les personnes qui travaillent sur ces jours fériés." Au centre de secours de Rennes-Beauregard, 19 pompiers, épaulés d'un infirmier et d'un conducteur, seront sur le pont ce 25 décembre.

De la bobologie des repas de fêtes, aux idées noires

Et si certains sont épargnés cette année, beaucoup ont des souvenirs de ces jours de 24 ou de 25 passés à la caserne. "On a plus de différends familiaux, des allergies parce que l'on mange des choses dont on n'a pas l'habitude le reste de l'année, ou de la bobologie liée à la préparation des repas de fêtes", évoque Paul, 20 ans d'uniforme de pompier derrière lui.

Mais aux traditionnels accidents lors de l'ouverture des huitres ou des coquilles Saint-Jacques, viennent aussi s'ajouter les tentatives de suicides, les accidents graves. "Quand il arrive quelque chose à quelqu'un ce jour là, quand il est en famille, qu'il se retrouve avec les gens qui l'aiment, c'est toujours embêtant. Nous essayons de les aider du mieux qu'on peut, mais parfois il y a des drames familiaux, donc c'est forcément plus marquant."

C'est à ces moments-là où la solidarité entre les collègues prend le relais. Alors généralement, en ces jours de fêtes, les journées sont un peu aménagées. "Le 24, on fête cela en équipe, un petit repas", explique Matthieu, pompier depuis trois ans à Rennes. De quoi recréer un peu d'esprit de Noël. "On a un métier où nous sommes assez proches les uns des autres, donc on passe quand même de bons moments". Tout en étant prêts à sauter dans l'équipement pour répondre rapidement aux besoins. En cas de grosse intervention, trois sapeurs pompiers volontaires sont aussi d'astreinte, pour venir aider leurs collègues.

On a des gens qui nous appellent le 25 pour nous souhaiter un Joyeux Noël.

Du rouge au bleu, l'engagement est le même. Au commissariat de Rennes, tous les services sont actifs ce 25 décembre, même les unités spécialisées de la brigade canine, de la BAC et de la compagnie d'intervention. Des journées "un peu plus calmes" que d'habitude, reconnaît le brigadier Laurent, opérateur radio depuis 2008. C'est lui qui décroche les appels au 17, et envoie les effectifs de police sur place. Les appels eux même sont différents. "On a des gens qui nous appellent le 25 pour nous souhaiter un Joyeux Noël, cela nous arrive, cela m'est arrivé personnellement", témoigne ce policier d'expérience. "Il y a aussi des gens qui nous appellent car ils veulent nous parler. Ils sont à la recherche d'écoute, de bienveillance, ils s'ennuient, sont tout seuls. On leur explique que l'on ne peut pas rester très longtemps, mais par rapport à d'habitude, où l'on essaie d'écourter car on a beaucoup d'appels, là on se permet de rallonger un peu le temps d'écoute."

Les cambriolages en hausse à Noël

Parmi les interventions de ces fêtes, de nombreux cambriolages, réalisés lorsque les résidents se trouvent à la messe de Noël, ou chez des proches pour le réveillon. "À partir du 25 en après-midi, on a beaucoup de constats de cambriolage à faire. Tout comme le 26 quand les gens reviennent", poursuit le brigadier, qui conseille donc de simuler une présence dans l'habitation, avec une lumière allumée, et de ne pas fermer tous les volets.