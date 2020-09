Rennes : pouvez-vous profiter de la 5G à la gare ?

En plein débat sur le déploiement de la 5G, la ville de Rennes a annoncé il y a quelques jours la mise en place d'une étude d'impact de la technologie (santé, environnement). Dans le même temps, les élus écologistes de la majorité ont expliqué qu'ils s'opposeraient à tout nouveau déploiement d'antenne dans la ville avant de connaître les résultats de cette étude.

Pourtant, il est déjà possible de recevoir la 5G à Rennes. Depuis la fin de l'année 2019, une expérience est menée au sein de la gare par l'opérateur Orange et la SNCF sous le contrôle de l'Arcep, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. "Cette expérimentation ne concerne pas le grand public," précise Pierre Jacobs, directeur de Orange dans le Grand Ouest.

Accessible pour certains salariés SNCF et Orange

"Nous utilisons des fréquences de la 5G qui ne sont pas celles qui seront commercialisés dans les prochains mois. Il s'agit de fréquences supérieures qui pourront être utilisées dans des lieux très fréquentés comme les gares ou les salles de spectacle," ajoute-t-il. L'accès à la technologie 5G en gare de Rennes n'est réservée qu'à certains salariés de Orange et de la SNCF disposant de terminaux spéciaux. "Nous effectuons des tests afin de voir quels services pourront être proposés dans le futur : télécharger un film en quelques secondes avant de monter dans le train par exemple."

Ces tests pourraient durer encore quelques mois. "Ils sont réalisés dans les règles en respectant le cadre fixé par l'Arcep". La commercialisation de ces fréquences n'est pas attendue avant au moins deux ou trois ans.