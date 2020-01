Rennes : recycler le "pain moche"... pour en faire des desserts et mets salés !

C'est l'idée lancée par Kolectou, une start-up rennaise, pour limiter le gaspillage alimentaire. Elle retransforme baguettes et gros pains en farine, utilisé dans une base qui sert à la préparation de gâteaux et plats salés. Un concept qui séduit les gourmands et les restaurateurs du grand Ouest.

Rennes, France

Environ 1 tonne de pain. C'est ce que sauve la start-up rennaise Kolectou chaque mois, en récupérant le pain "moche" du grand Ouest. Comprendre les baguettes et gros pains "ratés, trop tordus, trop petits ou trop grands" pour être vendus en boulangerie, explique Julie Develotte, de Kolectou.

Une base utilisée pour les pâtisseries et mets salés

Seule règle : on ne récupère que des pains blancs, mais c'est déjà un bel effort quand on sait que presque 90 tonnes de pain et viennoiseries partent à la poubelle en France chaque année. "Le pain est vraiment le symbole du gaspillage en France", complète Julie Develotte.

Ces baguettes et autres gros pains sauvés deviennent ensuite une base sèche, qui peut ensuite être utilisée dans la préparation de cookies, brownies, pizzas ou encore de cakes salés. Pas mal de chefs sont séduits, notamment dans la restauration collective. C'est le cas de Florent Babouhot, chef cuisinier au collège Cleunay de Rennes. Il utilise les préparations Kolectou depuis deux ans, lui qui était un peu intrigué au début... avant d'être rapidement séduit : "_On achète des préparations à muffins depuis des années, mais c'est de l'industriel. Il y a de la farine, des additifs... bref plein de choses dont on veut se débarrasser. Là, avec ces préparations, on garde uniquement le nature_l."

Des gourmets plus que convaincus

Avec ces préparations, pas d'économie particulière pour le collège, mais un geste pour la planète. Et surtout des desserts et des mets salés qui ont la cote auprès des élèves : "Il y a pas une grande différence qui fait dire aux élèves que c'est bizarre, avec une texture bizarre. Du coup, ils restent un peu en se disant : "Ah c'était du pain en fait ? Bon d'accord !"

Et la grande valeur sûre reste le muffin au coeur fondant noisette ! Une recette testée et approuvée par les 400 élèves et personnels que la cantine du collège Cleunay accueille chaque jour.