Rennes : sept nouvelles sépultures découvertes sous la place de la mairie

"On aimerait bien soulever le tapis un peu plus loin pour voir ce qu'il se passe", rit Dominique Pouille, archéologue responsable des fouilles sous la place de la mairie de Rennes. Ce mardi 25 janvier, il annonce la découverte de sept nouvelles sépultures, portant le total à 12.

Trois semaines de fouilles

"C'est une zone pour laquelle on a très peu d'informations, poursuit-il, en balayant la place du regard. Et très franchement, quand on voit le potentiel qu'il y a à chaque angle de la place, il y a des chances que ce soit pareil partout."

"C'est vrai que parfois, c'est un peu frustrant" - Dominique Pouille Copier

Mais son équipe va devoir plier bagage ce vendredi 28 janvier, après trois semaines à fouiller ces quatre tranchées où, à terme, 18 arbres doivent être plantés. L'archéologue est néanmoins satisfait des découvertes : "ça nous permet, petit à petit, de reconstituer le puzzle de l'histoire de la ville".

L'un des squelettes, coupé en deux par les fondations d'un bâtiment. © Radio France - Paul Sertillanges

Ces sept sépultures dateraient de la fin du Moyen-âge, quand les cinq premières dateraient plutôt du début de cette période.