Rennes : Thiéfaine, Biolay, et Gaëtan Roussel invités du festival Mythos au mois d'avril

Annulé en 2021 en raison du Covid-19, le festival de musiques et de contes revient du 1er au 10 avril 2022, à Rennes et dans la Métropole. Au programme de la 25ème édition, notamment Hubert-Félix Thiéfaine, le dimanche 3 avril, Benjamin Biolay, le mercredi six, et Gaëtan Roussel en clôture, le 10 avril au Liberté. Les premiers noms ont été dévoilés ce jeudi par les organisateurs, (vous les trouverez ci-dessous).

La billetterie vient d'ouvrir. D'autres artistes invités seront dévoilés au mois de janvier. Cette année, le festival Mythos avait été annulé mais remplacé par la saison Mythos, des spectacles au MEM à la Prévalaye.