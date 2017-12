Renescure, France

Ni grève, ni blocage, mais la détermination des surveillantes de la prison des femmes de Rennes. A partir de 6 heures ce jeudi matin, elles sont appelées à se mobiliser devant les grilles du centre pénitentiaire, le seul établissement en France où ne sont détenues que des femmes. A la prison des femmes où sont incarcérées 200 détenues, il n'y a pas de problème de surpopulation, mais, selon les syndicats UFAP, CGT et FO, un laxisme dans les sanctions disciplinaires à l'encontre des prisonnières alors que les agressions augmentent.

Ras le bol

"Les collègues ne se sentent pas soutenues par le personnel de direction" affirme Geneviève Marot secrétaire adjointe CGT pénitentiaire "ce sont des agressions verbales et physiques, crachats, insultes, coups de poing, menaces de mort sur le personnel ou sa famille; la direction ne prend pas de sanctions disciplinaires à la hauteur des préjudices subies" conclut la déléguée syndicale.

La direction réagit

Le directeur du centre pénitentiaire des femmes de Rennes, explique qu'il a reçu les représentantes du personnel et qu'il n'a pas la même perception de la situation. "Je ne reconnais pas les reproches qu'elles me font" réagit Yves Bidet "je ne suis pas plus laxiste que mes prédécesseurs, d'ailleurs je fais davantage de commission de discipline; par exemple je viens de sanctionner une détenue responsable d'agressions par une peine de quartier disciplinaire". Yves Bidet reconnait malgré tout une hausse des agressions avec dans certains cas la saisine du procureur de la République.