Rennes : trop de nuisances sonores, les riverains du chapiteau du MeM sont en colère

A Rennes (Ille-et-Vilaine), les riverains du chapiteau du MeM ne décolèrent pas. Réunis au sein de l'Association des Résidents de Sainte-Foix et de la Prévalaye, ils aspirent au calme et demandent à être entendus. Une commission de conciliation se réunit ce jeudi 10 mars.

La guinguette, c'est bien mais les concerts du MeM, on n'en peut plus. Ils se déroulent sous un chapiteau au bord de la Vilaine. Une belle prairie et des arbres complètent le tableau idyllique. Les riverains de la Prévalaye ne supportent plus les nuisances sonores les soirs de concerts. Une vingtaine de personnes se sont regroupées en association pour être entendues et obtenir des solutions.

Difficile de dormir

Si la guinguette ne les gêne pas, c'est bien différent pour le MeM le soir de concerts. Les enfants d'Anne-Sophie Millet et Guillaume Messieux qui habitent à 200 mètres du MeM sont assez perturbés par cette proximité "le soir notre fille nous demande régulièrement avant de se coucher si un concert est prévu qui va l'empêcher de dormir" raconte Anne-Sophie Millet "la chambre de notre petit garçon de sept mois est en face du chapiteau. Très souvent quand il y a des concerts, il se réveille plusieurs fois par nuit". Le couple demande qu'une étude acoustique soit réalisée lors d'un concert "on la demande depuis un an et demi et chaque fois on n'a pas de réponses" rétorque Guillaume Messieux.

On comprend qu'il y ait une guinguette temporaire près de la Vilaine. Mais installer un chapiteau de manière pérenne avec une structure de plus en plus disproportionnée avec des concerts plusieurs fois par jour, on ne l'accepte pas - Anne-Sophie Millet

Guillaume Messieux et Anne-Sophie Millet riverains du MeM à la Prévalaye © Radio France - Loïck Guellec

"On est dans la réglementation"

Le CPPC, le Centre de production des paroles contemporaines, qui gère aussi la salle l'Aire Libre à Saint-Jacques-de-la-Lande, est l'exploitant du MeM. Son secrétaire général, Emmanuel Grange, met en avant les mesures de lutte contre le bruit déjà prises comme un limiteur, c'est à dire un système de compression sonore et des rideaux anti-décibels "de notre côté, étude à l'appui, on a tenté d'apporter tous les gages possibles aux riverains".

L'objectif ce n'est pas de gêner les personnes qui habitent à proximité du Mem. On intervient dans un environnement naturel et nous voulons créer les conditions d'une bonne entente entre les riverains aujourd'hui et demain - Emmanuel Grange, secrétaire général du CPPC

Déménagement du MeM

Le MeM, qui ne bénéficie que d'un bail précaire, va devoir déménager avant la fin de l'année. Un projet est proposé plus à l'est, sur l'actuel parking du centre d'entrainement du Stade Rennais. "Il s'agira d'un bâtiment en bois, en dur avec une plus grande isolation phonique, ce qui nous permet d'envisager une implantation durable" explique Emmanuel Grange. Il s'agira du même équipement que "le cabaret sauvage" dans le parc de la Villette à Paris. "On n'est pas convaincu. c'est un déplacement de 130 mètres même si le chapiteau s'éloigne un petit peu. Mais selon une pré-étude d'un cabinet indépendant, les vents pourraient rendre caduc cet effet de distance et les gradients de température pourraient aussi empêcher cet effet de distance".

Tentative de conciliation

Une commission de conciliation se réunit jeudi 10 mars sous l'égide de Rennes Métropole. "Ce n'est pas l'outil parfait, mais on essaye de régler les problèmes autrement que devant un tribunal" explique Cyril Morel, adjoint à la maire chargée notamment de la vie nocturne "il faut trouver une solution maintenant car les nuisances ont lieu maintenant. Lorsque j'entend qu'on aurait laisser tomber les riverains, ce n'est pas vrai".