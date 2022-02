La ville de Rennes cherche des volontaires pour recenser les sans-abris

La deuxième édition rennaise de "la nuit de la solidarité" aura lieu le mercredi 2 mars. Cette opération vise à recenser les sans-abris et documenter leur profil et leur trajectoire. Un appel à la mobilisation est lancé par la ville de Rennes.

Combien de personnes sans-abris trouve-t-on dans les rues de Rennes ? Pour répondre à cette question, la ville organise une deuxième "nuit de la solidarité" le mercredi 2 mars avec le Centre communal d'action sociale (CCAS). L'objectif est d'établir un recensement du nombre de Rennais à la rue, de cerner leur profil ainsi que d'évaluer l'accompagnement social et humain dont ils bénéficient actuellement.

Près de 500 volontaires lors de la première édition

"C'est aussi un moyen de sensibiliser les Rennaises et les Rennais sur ces situations d'exclusion et de grande précarité", écrit la ville de Rennes dans un communiqué, avant de souligner que l'opération n'est pas "une intervention sociale". Les éditions 2020 et 2021 ont été annulées à cause de la crise sanitaire. En 2019, la première "nuit de la solidarité" a mobilisé près de 500 volontaires, répartis dans 92 équipes, aux côtés de professionnels de l'action sociale. 1.076 sans-abris ont alors été recensés.

Chaque équipe est constituée par quartier, dans un secteur défini. Le but est d'aller à la rencontre des sans-abris pour leur proposer de répondre à un questionnaire, qui peut être rempli de façon anonyme. "Les bénévoles bénéficieront d'une formation, qui sera dispensée avant l'opération de décompte. Les personnes intéressées devront être disponibles dès 18 h le 2 mars, avec un retour qui pourra être tardif dans la soirée (environ 23 h)."

Comment s'inscrire ?

Pour s'inscrire, il suffit d'être majeur. L'inscription se fait en ligne, sur le portail de la Fabrique citoyenne, jusqu'au 24 février 2022. Lors de leur inscription, les bénévoles indiquent le quartier sur lequel ils souhaitent intervenir. "L'édition 2019 de la Nuit de la solidarité a permis d'établir un premier plan d'actions : l'ouverture de nouvelles places avec la création d'un nouveau centre d'hébergement, la création d'une réserve citoyenne, ou encore le financement d'une bagagerie solidaire permettant aux personnes sans-abri de mettre leurs affaires en sécurité", ajoute la ville de Rennes.