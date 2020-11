Rennes : un étudiant confiné dans un appartement de 9 mètres carrés

Le reconfinement a démarré en pleine année universitaire. Les étudiants ont eu le choix entre rentrer vivre chez leurs parents ou rester sur place. Mais certains, comme Eliot, ne peuvent rentrer chez eux et doivent s'enfermer dans leur appartement. Les conditions de vies dans les résidences universitaires ne sont pas toujours compatibles avec le confinement.

Du bureau au lit, je n'ai même pas besoin de me lever"

Eliot est arrivé de Rouen pour une première année à l'université Rennes 2. A peine installé dans une résidence du Crous, l'étudiant de 20 ans a rapidement déchanté à l'annonce du reconfinement. Il ne se voyait pas s'enfermer dans son appartement de 9 mètres carrés. "Soit je suis devant mon bureau, soit je suis dans mon lit et c'est la même chose en fait... Je n'ai même pas besoin de me lever. Je pense que je vais péter un câble au bout d'un moment", confie Eliot, debout devant le fenêtre, coincé entre son bureau et son lit.

Un effet couloir

"Lorsqu'il n'y a pas de soleil dehors, à 16 heures, je n'ai déjà plus de lumière". La salle de bain est comme le reste de l'appartement, minuscule. "La douche en face du lavabo", s'amuse le jeune homme. Depuis que la lumière de la salle de bain est cassée, l'étudiant en info-com a pris l'habitude de se doucher avec son flash de téléphone portable.

Dans l'appartement, il est compliqué de circuler. "C'est l'effet couloir qui fait ça, on a rempli 70% de l'espace de la pièce par des meubles, du rangement, sauf que quand tu vis dans un 9 mètres carrés, tu ne ramènes rien!"

Trouver un point de chute

A l'annonce du reconfinement, le jeune de 20 ans a fait le tour de ses amis pour trouver un point de chute. "Dès que j'ai su qu'il y avait un confinement, je me suis dis que j'allais me confiner dans un appartement du Crous de quelqu'un que je connais, un 20 mètres carrés". Le déménagement devrait être plutôt rapide... De nombreux étudiants ont été contraints de se regrouper en colocation à l'annonce du reconfinement.