Rennes : un lycée mobilisé pour une famille géorgienne menacée d'expulsion

Rennes, France

Plus de 300 élèves, enseignants, parents et personnels ont posé pour une photo ce lundi matin dans la cour du lycée Joliot-Curie de Rennes. Avec le lycée Jean-Macé et l'école Jules-Ferry, ils se mobilisent pour deux jeunes d'origine géorgienne : Giorgi, âgé de 17 ans, élève en Terminale à Joliot-Curie et Alex, 7 ans, qui est en CE1 à l'école élémentaire Jules-Ferry.

Parfaitement intégrés

Ces 2 jeunes, arrivés en France depuis plusieurs années, sont "parfaitement intégrés et s'investissent pleinement dans leur scolarité" explique Ronan Guillemot enseignant. "Giorgi a passé en juin les épreuves anticipées du BAC, celles de première et ils jouent à l'ASPTT basket".

Risque d'expulsion

Mais leurs parents ne sont toujours pas régularisés alors que le père vit en France depuis près de 10 ans, et ils sont eux aussi bien intégrés. Pourtant ils sont sous la menace d'une obligation de quitter le territoire français. Un recours a été déposé devant le tribunal administratif contre cette décision. Ronan Guillemot met en avant aussi le mauvais état de santé du père. "La communauté éducative en a marre de l'acharnement de la préfecture" estime Ronan Guillemot. En cas d'expulsion des parents, leurs enfants suivront très vite selon lui. Plusieurs pétitions sont organisées.