Rennes : un mois et demi après la réquisition du gymnase de la Poterie, les migrants sont toujours là

Un mois et demi plus tard, les migrants sont toujours là, au gymnase de la poterie à Rennes. Près d'une centaine de personnes, dont des familles, y passent jours et nuits depuis la réquisition du site, le 15 janvier, dans l'attente d'une solution d'hébergement par l'Etat. Le site accueille chaque jour ou presque de nouveaux arrivants.

Les aménagements sont sommaires. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"C'est petit", explique Bibiche, originaire de la République Démocratique du Congo, lorsqu'elle fait visiter les cuisines : deux gazinières installées sous des barnums, à l'extérieur du bâtiment, et un évier alimenté par un tuyau d'arrosage. Les familles se relaient pour y faire à manger, souvent en musique.

Une centaine de personnes hébergées

A l'intérieur, quelques dizaines de tentes sont installées, pour accueillir les célibataires et les familles que les militants de l'inter-organisation logent. Bibiche a la chance de bénéficier d'une grande, prêtée par l'association Utopia 56. Elle y vit avec ses deux enfants. "Ce n'est pas facile, surtout avec les enfants. Je n'ai pas assez de place pour tout mettre, j'ai laissé des affaires chez des compatriotes", raconte la maman.

La cuisine a été installée sous des barnums, à l'entrée du gymnase. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

A quelques mètres seulement, se trouve Coga et sa famille, arrivés il y a quelques jours seulement. "Je suis là avec ma mère, ma grand mère et mon petit frère. C'est bien parce que je ne dors pas dehors, dans les parcs, mais il y a beaucoup de monde ici." Beaucoup de monde : entre 95 et 100 personnes, en fonction des départs pour le 115. "Ce n'est pas forcément facile au niveau de la cohabitation", raconte Pierrick, bénévole à la Cimade. "Ne serait-ce que dans la répartition de l'espace, mais aussi au niveau de la cuisine, de l'entretien des sanitaires..." Plus d'un tiers de l'espace du gymnase est aujourd'hui occupé, avec son lot de fils électriques qui traînent au sol, pour alimenter les chargeurs de téléphone, les bouilloires ou les deux petits fours micro-ondes.

Des conditions de vie spartiates. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Bientôt des réfugiés ukrainiens ?

Un espace qui ne pourrait accueillir beaucoup plus de monde, alors que plane l'arrivée de potentiels réfugiés ukrainiens, après l'invasion russe. Au moins 368 000 personnes ont quitté le pays, selon le Haut commissariat aux réfugiés. "Les gens cherchent à partir, ils sont aujourd'hui en Pologne, en Hongrie et bien sûr, ils vont essayer d'aller vers les autres pays", estime Rémi, un autre bénévole de la Cimade. "Bien sûr, la France va les accueillir, mais elle va les accueillir dans les limites de ses moyens et on risque à moyen terme de retrouver ces personnes-là ici aussi. Pas seulement des Ukrainiens, mais des pays qui sont un peu à la périphérie de la Russie, la Moldavie, la Lituanie, un certain nombre de pays baltes, et ceux-la s'ils sont demandeurs d'asile, à un moment donné, ils seront déboutés. Donc, ils vont suivre le circuit et ensuite arriver dans un lieu comme celui-ci."

Pour demander de véritables solutions d'hébergement pérennes, un rassemblement est prévu ce mercredi à 12 heures devant la préfecture. Une audience avec un représentant de l'Etat a été demandée.