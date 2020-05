Rennes : un mystérieux avion survole la ville de nuit

"Vous entendez l'avion ?" Il est 23h30 quand Elodie envoie un message à ses amis rennais ce jeudi 7 mai. Depuis de longues minutes elle entend un engin voler au-dessus de son appartement. "Ça tourne et ça semble faire un cercle assez grand," décrit-elle. "Il est passé au-dessus des Lices il y a 10 minutes," répond François. A ce moment-là les manœuvres durent déjà depuis plusieurs dizaines de minutes.

Un vol à basse altitude qui étonne

Sur les réseaux sociaux, les internautes se questionnent aussi. "Quelqu’un voit passer un objet illuminé dans le ciel ? Il arrête pas de passer et repasser au dessus de Rennes J’ai pas l’impression que c’est un avion," questionne l'utilisateur de Twitter @vraipiraterie "Je l’ai vu faire des demi-tours plusieurs fois (presque 10) et c’était vraiment pas logique je trouve..." indique-t-il.

Le Rennais poste même une vidéo de cet objet volant non identifié.

Nous avons cherché à en savoir plus sur ce vol à basse altitude, en pleine nuit et qui a éveillé les Rennais. Du côté de la police et de la gendarmerie, rien à déclarer. A la direction générale de l'aviation civile on indique que "actuellement, et même pendant la période particulière de confinement de nombreux vols sont maintenus et autorisés comme les vols sanitaires, le transport de personnel médical, les rapatriements de ressortissants ainsi que les vols logistiques," mais aucune confirmation.

Pas de vol du côté de l'aéroclub

De son côté, l'Armée de l'air précise qu'il est possible que des avions de transport de l’Armée de l’air aient survolé la région récemment soit dans le cadre d’entraînements soit dans le cadre des missions permanentes de l’Armée de l’air, comme la mission dite "Police du ciel" ou la mission de dissuasion nucléaire, mais sans plus de précisions non plus.

Contacté, l'aéroclub de Rennes Ille-et-Vilaine assure qu'il ne s'agit pas d'opérations de vols de ses membres "nous sommes confinés, aucun vol n'est autorisé," tient bon de rappeler Michel Rocca son président.

Un entraînement militaire ?

D'après nos informations, il semblerait en fait que ces vols soient en lien avec la réouverture de la piste de l'aéroport de Saint-Jacques-de-la-Lande ce jeudi soir. L'aéroport accueille un détachement de l'aviation légère de l'Armée de Terre composé notamment d'avions TBM-700. C'est justement cet avion qu'aurait reconnu un expert en la matière, dans le ciel rennais jeudi soir. Les pilotes de ces engins effectuent régulièrement des entraînements pour leurs missions. Avec la réouverture de la piste et après de longues semaines sans avoir eu leur manche en main, les militaires ont sûrement eu envie de retrouver quelques réflexes.