Rennes, un point c'est déjà bien

Mené au score, Rennes a fait preuve de caractère pour obtenir un bon match nul (1-1) pour son premier à Troyes.

Pour son premier match de la saison, Rennes aura fait mieux que lors des 3 dernières saisons. Pas de défaite, mais un match nul difficilement acquis sur la pelouse d’un des trois promus, Troyes. Une performance en demi-teinte pour les hommes de Christian Gourcuff, qui ont rapidement eu les occasions de mener au score, par l’intermédiaire des recrues Sarr ou encore Bourigeaud.

Tell, premier match, premier but

D’ailleurs, le technicien breton avait décidé pour l’ouverture de la saison, d’aligner une équipe portée par les différents nouveaux arrivants. En plus des deux déjà cités, Maouassa, sorti blessé hier, et Traoré étaient dans le onze de départ. Brandon est lui rester sur le banc, alors que le jeune Jordan Tell a pu profiter de ses premières minutes de jeu.

L’attaquant arrivé en provenance de Caen aura apporté, s’est montré très souvent disponible. Il était d’ailleurs présent au second poteau quand Mubele déborda la défense troyenne. Un placement qui lui permit d’ouvrir son compteur but avec les professionnels (69'), et de remettre les Rennais dans le bon sens. Car comme pendant une partie de la première période, où les Troyens se sont montrés plus offensifs, et ont même touché le poteau, le retour des vestiaires fut délicat à gérer pour les visiteurs. Sur une erreur défensive, nombreuse hier, Grandsir se fit un plaisir de glisser le ballon au fond des filets d’une belle frappe croisée (47'), pour son premier but en Ligue 1. Soirée des premières, comme celle de Diallo, pour la première fois dans les cages bretonnes en tant que numéro 1.

Il aura sauvé à plusieurs reprises les siens devant Niane notamment. Une première journée, un premier point. C’est mieux que rien.