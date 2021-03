Rennes : un projet de pension pour chiens de sans-abris par l'association Gamelles Pleines

Ils veulent faciliter l'hospitalisation des sans-abris en s'occupant de leur chien. L'association Gamelles Pleines cherche un terrain de 500 mètres carrés à Rennes (Ille-et-Vilaine) afin d'y construire une pension pour chiens de sans-abris d'ici 2022.

Jusqu'à 25 euros la journée pour une garde

Ce projet inédit en Bretagne est pensé comme un complément aux structures sociales selon Anne-Lyse Labouche, la vice-présidente de l'association. "Il y a plusieurs difficultés liées à la présence du chien, explique-t-elle. L'accès à certains services où les chiens ne peuvent pas entrer dans les bureaux, et un système de garde lorsqu'on doit être hospitalisé." Ces gardes ont actuellement un coût, entre 15 et 25 euros la journée, trop important pour les sans-abris.

Emma Toulouse, à gauche, bénévole et Anne-Lyse Labouche, vice-présidente de Gamelles Pleines Rennes. © Radio France - Maxime Glorieux

Le chien, ce fidèle compagnon, peut donc être un vecteur de lien social pour les sans-abris... mais peut devenir un obstacle lorsqu'il s'agit d'effectuer des démarches ou de se soigner. Emma Toulouse, bénévole, partage cette analyse : "La présence des chiens empêche souvent d'accéder à des hébergements d'urgence."

Pour un accueil de jour comme de nuit

L'association, créée il y a six ans, accompagne déjà près de 200 sans-abris, avec des maraudes mais aussi des soins vétérinaires pour chiens, avec toujours une participation financière, "dans l'idée de responsabiliser les personnes, ajoute Anne-Lyse Labouche, ou même de valoriser leur capacité à être maître. On ne veut pas être dans le misérabilisme : on fait avec eux et pas pour eux".

L'heure est à la recherche d'un terrain de 500 mètres carrés pour l'accueil en pension de neuf chiens, soit le maximum autorisé. En parallèle, il y aura un accueil de jour. "Ça leur permettra d'avoir un endroit, un lien avec nous qu'ils n'ont pas en ce moment pour venir nous voir, nous chercher", décrit Emma Toulouse. Le projet a reçu le soutien de la maire de Rennes, Nathalie Appéré.